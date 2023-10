La NASA prolonge la mission de sa sonde New Horizons (vers l’infini et au delà…)

Vers l’infini… et surtout vers la ceinture de Kuiper. La NASA a en effet décidé de prolonger jusqu’à la fin de la décennie les opérations de sa sonde spatiale New Horizons afin d’alimenter des études scientifiques et explorer davantage la ceinture de Kuiper.

La sonde New Horizons a déjà réalisé plusieurs missions d’importance, notamment un survol rapproché de la planète naine Pluton en 2015 et en 2019 un survol de l’objet 2014 MU69 (alias Arrokoth) de la ceinture de Kuiper. Ces missions ont permis d’acquérir des données précieuses sur ces objets éloignés du système solaire.

La décision de prolonger la mission de New Horizons a été annoncée par le Dr. Nicky Fox, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA. Les opérations de la sonde seront maintenues jusqu’à ce que cette dernière quitte la ceinture de Kuiper en 2028-2029. Bien que la NASA n’ait pas encore précisé ses plans exacts, l’équipe en charge de la mission envisage la possibilité d’un autre survol d’objet de la ceinture de Kuiper si une « cible » est découverte.

La sonde New Horizons est toujours au top de sa forme et dispose de suffisamment de puissance et de carburant pour continuer ses opérations jusqu’au milieu des années 2040-2050. A l’instar des sondes Voyager 1 et 2, il reste envisageable que New Horizons continue à envoyer des données précieuses depuis l’espace interstellaire… si la NASA a suffisamment de ressources financières pour continuer l’aventure.