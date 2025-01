Flashes : l’app de partage de photos conçue pour Bluesky

Le développeur indépendant Sebastian Vogelsang s’apprête à lancer Flashes, une application de partage de photos conçue pour Bluesky, le réseau social décentralisé fondé par Jack Dorsey et fonctionnant avec le protocole AT. Basée sur Skeets, l’application précédente de Vogelsang, Flashes s’adresse aux utilisateurs souhaitant partager du contenu visuel, comme des photos et des vidéos. L’application permet des publications comprenant jusqu’à quatre images ou des vidéos d’une minute, le tout s’intégrant parfaitement à l’écosystème de Bluesky. Les publications sur Flashes apparaîtront également sur Bluesky, avec même une synchronisation des commentaires et des messages directs entre les deux plateformes !

S’appuyant sur le code existant de Skeets, Vogelsang a accéléré le développement de Flashes et prévoit désormais d’intégrer des fonctionnalités supplémentaires basées sur un abonnement commun aux deux applications afin d’éviter une double facturation. Flashes deviendra t-il un point d’entrée pour les nouveaux utilisateurs dans le réseau de Bluesky ? Des projets d’extension sont déjà en cours et le lancement public de l’application est prévu dans les semaines à venir. La version bêta TestFlight du logiciel sera bientôt disponible pour les premiers utilisateurs.