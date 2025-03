Bluesky permet désormais de télécharger des vidéos de 3 minutes

Bluesky a introduit de nouvelles fonctionnalités dans sa dernière mise à jour (version 1.99) : l’un des changements les plus notables est la possibilité de télécharger des vidéos plus longues, portant la limite précédente de 60 secondes à trois minutes. De plus, la plateforme a largement amélioré son système de messagerie directe en ajoutant une boîte de réception distincte pour les DM (demandes de messages) provenant d’utilisateurs inconnus, facilitant ainsi le filtrage et le rejet des DMs indésirables. D’autres améliorations incluent des options simplifiées pour masquer des comptes, signaler des publications et des utilisateurs, ainsi qu’une meilleure mise en page web pour les tablettes. Consistant en somme.

Bluesky continue donc d’étendre ses fonctionnalités à un rythme assez soutenu : au mois de décembre 2024, le réseau social avait introduit les « Sujets Tendance », permettant ainsi aux utilisateurs de directement accéder aux discussions les plus populaires (uniquement en anglais pour le moment). La plateforme, qui compte désormais plus de 32 millions d’utilisateurs actifs, continue de gagner en popularité malgré la concurrence de Threads (qui appartient à Meta). L’application Bluesky est disponible gratuitement sur Android et sur l’App Store.