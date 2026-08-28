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Anthropic remporte une victoire majeure contre son blacklistage par le Pentagone

5 min.
28 Août. 2026 • 15:10
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Anthropic obtient une victoire judiciaire majeure contre le département américain de la Défense. La juge fédérale Rita Lin a estimé, dans une décision écrite de 59 pages, que le classement de l’entreprise comme risque pour la chaîne d’approvisionnement et les mesures de blacklistage qui l’accompagnaient étaient illégaux et dépourvus de fondement suffisant. Cette décision approfondit l’ordonnance provisoire rendue en mars : le tribunal se prononce désormais sur le fond des arguments présentés dans ce dossier.

Le conflit est né du refus d’Anthropic d’autoriser l’utilisation de Claude pour la surveillance de masse aux États-Unis et pour certaines armes autonomes. Le Pentagone considérait que ces restrictions contractuelles créaient une incertitude incompatible avec ses besoins. L’entreprise soutenait au contraire qu’elle était sanctionnée pour ses positions et privée de garanties procédurales élémentaires.

Puce d'intelligence artificielle protégée par une décision de justice

La sécurité nationale ne suffit pas à justifier la sanction

Dans son jugement, Rita Lin rejette l’idée qu’une invocation générale de la sécurité nationale dispense l’administration d’apporter une justification factuelle. D’après le compte rendu de Reuters, elle considère que le pouvoir exécutif ne dispose pas d’un blanc-seing lui permettant de punir une entreprise critique. Le tribunal retient ainsi les objections d’Anthropic concernant la légalité de la désignation et la manière dont elle a été imposée.

La mesure était particulièrement lourde. Le département de la Défense avait utilisé une disposition peu connue du droit des marchés publics pour présenter Anthropic comme un risque pour la chaîne d’approvisionnement. Le classement menaçait non seulement les contrats directs de la société, mais aussi ses relations avec des fournisseurs travaillant pour l’État fédéral. Il s’agissait de la première utilisation publiquement connue de cet outil contre une entreprise américaine.

KultureGeek avait suivi le dossier dès l’annonce de la plainte d’Anthropic, puis lors du blocage provisoire du blacklistage. Le nouvel élément n’est donc pas l’existence du litige, mais le raisonnement au fond exposé dans une décision de 59 pages. Une procédure distincte reste par ailleurs pendante à Washington, et le gouvernement conserve des voies de recours.

Un désaccord sur les limites d’usage de Claude

Anthropic ne refusait pas tout travail militaire. Ses modèles pouvaient être utilisés pour de nombreuses tâches de défense, mais l’entreprise maintenait deux lignes rouges : la surveillance domestique de masse et les systèmes d’armes capables de sélectionner et d’engager des cibles sans contrôle humain approprié. Ces limites entraient en tension avec la volonté du Pentagone d’obtenir des technologies déployables dans un large éventail de situations.

Le ministère de la Justice défendait la position gouvernementale en affirmant que les restrictions d’Anthropic introduisaient un risque et une incertitude contractuelle. La juge a toutefois estimé que ce désaccord ne suffisait pas à soutenir la sanction employée. Le dossier ne règle pas la question générale de savoir quelles limites un fournisseur privé peut imposer à une agence militaire ; il fixe en revanche une barrière à la façon dont l’administration peut répondre à ce refus.

Cette distinction est importante pour l’ensemble du secteur. Les grands modèles sont souvent proposés comme des services hébergés, continuellement mis à jour par leur développeur. Un ministère dépend donc à la fois du logiciel et des règles d’utilisation de son fournisseur. À l’inverse, exiger un accès sans limites peut pousser les entreprises à abandonner leurs propres mécanismes de sécurité ou à renoncer aux marchés publics.

Une décision qui pèsera sur les contrats publics d’IA

Anthropic a déclaré accueillir favorablement la décision et vouloir continuer à travailler de manière productive avec le gouvernement américain. Le Pentagone et le département de la Justice n’avaient pas immédiatement détaillé leur réponse lors de la publication des informations. Une victoire devant le tribunal ne garantit donc pas un retour immédiat à une relation commerciale normale, surtout si un appel ou de nouvelles exigences contractuelles suivent.

Le jugement intervient alors que l’entreprise élargit rapidement l’usage de Claude, de la recherche de médicaments au pilotage d’équipements scientifiques. Plus un modèle devient généraliste, plus les limites négociées avec les clients publics prennent de l’importance. Elles ne relèvent plus seulement d’une charte éthique : elles déterminent les responsabilités, les contrôles humains et les conséquences d’un incident.

Pour les autres fournisseurs d’IA, la décision offre un précédent utile sans constituer une immunité. Une agence peut toujours choisir ses prestataires, négocier des garanties ou renoncer à un produit qui ne répond pas à ses besoins. Elle devra cependant établir ses motifs et respecter la procédure lorsqu’elle utilise une sanction susceptible d’exclure largement une entreprise de la commande publique.

L’affaire devrait donc continuer à être surveillée au-delà de cette victoire. La bataille porte autant sur l’avenir commercial d’Anthropic que sur un principe plus durable : un gouvernement peut-il forcer indirectement un développeur d’IA à abandonner ses restrictions d’usage en menaçant toute sa chaîne de contrats ? La réponse apportée par Rita Lin est défavorable au Pentagone, mais l’équilibre entre souveraineté publique, dépendance technologique et contrôle des armes autonomes reste loin d’être stabilisé.

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