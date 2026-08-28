JBL Pulse 6 : l’enceinte Bluetooth se transforme en véritable lanterne lumineuse (ou l’inverse)

Avec la Pulse 6, JBL mixe l’enceinte Bluetooth et le système d’éclairage. Héritière de la Pulse 3, déjà remarquée pour ses animations lumineuses, cette nouvelle génération adopte une poignée éclairée qui lui donne désormais des airs de lanterne nomade.

Une enceinte pensée aussi comme éclairage d’ambiance

JBL enrichit surtout les fonctions lumineuses. Un double tapotement sur l’enceinte permet d’activer un éclairage doux façon lampe de chevet, tandis que le mode Sunset diminue progressivement la luminosité pendant une durée pouvant atteindre une heure. La musique s’arrête automatiquement lorsque la lumière s’éteint. La Pulse 6 propose au total 16 ambiances visuelles, dont dix destinées à créer une atmosphère plus calme et six orientées fête.

AI Sound Boost, Auracast et certification IP68

La partie audio évolue également. JBL annonce une restitution plus naturelle et équilibrée, accompagnée de basses renforcées grâce à une architecture acoustique revue. La technologie AI Sound Boost analyse le signal en temps réel afin d’augmenter les performances tout en limitant la distorsion. Sur le marché des enceintes Bluetooth portables, JBL mise ainsi autant sur l’expérience visuelle que sur le son.

La compatibilité Auracast permet par ailleurs de relier plusieurs enceintes compatibles. La Pulse 6 offre jusqu’à 12 heures d’autonomie et bénéficie d’une certification IP68 contre l’eau et la poussière.

Prix et disponibilité de la JBL Pulse 6

JBL commercialisera la Pulse 6 à partir du 6 septembre aux États-Unis, au prix de 329,95 dollars HT (environ 283 euros au taux de change actuel). Les précommandes sont déjà ouvertes sur le site américain du constructeur, mais aucune annonce n’a encore été faite pour l’Europe. Avec ce nouveau modèle, JBL transforme son enceinte en véritable objet d’ambiance, à mi-chemin entre une enceinte portable et une lampe connectée.