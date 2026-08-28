TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel JBL Pulse 6 : l’enceinte Bluetooth se transforme en véritable lanterne lumineuse (ou l’inverse)
Matériel

JBL Pulse 6 : l’enceinte Bluetooth se transforme en véritable lanterne lumineuse (ou l’inverse)

2 min.
28 Août. 2026 • 13:30
0

Avec la Pulse 6, JBL mixe l’enceinte Bluetooth et le système d’éclairage. Héritière de la Pulse 3, déjà remarquée pour ses animations lumineuses, cette nouvelle génération adopte une poignée éclairée qui lui donne désormais des airs de lanterne nomade.

Une enceinte pensée aussi comme éclairage d’ambiance

JBL enrichit surtout les fonctions lumineuses. Un double tapotement sur l’enceinte permet d’activer un éclairage doux façon lampe de chevet, tandis que le mode Sunset diminue progressivement la luminosité pendant une durée pouvant atteindre une heure. La musique s’arrête automatiquement lorsque la lumière s’éteint. La Pulse 6 propose au total 16 ambiances visuelles, dont dix destinées à créer une atmosphère plus calme et six orientées fête.

JBL Pulse 6

AI Sound Boost, Auracast et certification IP68

La partie audio évolue également. JBL annonce une restitution plus naturelle et équilibrée, accompagnée de basses renforcées grâce à une architecture acoustique revue. La technologie AI Sound Boost analyse le signal en temps réel afin d’augmenter les performances tout en limitant la distorsion. Sur le marché des enceintes Bluetooth portables, JBL mise ainsi autant sur l’expérience visuelle que sur le son.

La compatibilité Auracast permet par ailleurs de relier plusieurs enceintes compatibles. La Pulse 6 offre jusqu’à 12 heures d’autonomie et bénéficie d’une certification IP68 contre l’eau et la poussière.

Prix et disponibilité de la JBL Pulse 6

JBL commercialisera la Pulse 6 à partir du 6 septembre aux États-Unis, au prix de 329,95 dollars HT (environ 283 euros au taux de change actuel). Les précommandes sont déjà ouvertes sur le site américain du constructeur, mais aucune annonce n’a encore été faite pour l’Europe. Avec ce nouveau modèle, JBL transforme son enceinte en véritable objet d’ambiance, à mi-chemin entre une enceinte portable et une lampe connectée.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Bras robotique coordonnant des instruments dans un laboratoire

Anthropic dévoile MHS, un standard pour permettre aux agents IA de piloter des machines

28 Août. 2026 • 12:20
1 Matériel

Anthropic présente Model Hardware Standard, ou MHS, une spécification destinée à permettre aux agents d’intelligence...

Agent IA utilisé dans une attaque au ransomware contre des serveurs

Des pirates ont utilisé Cursor pour accélérer des attaques au ransomware Aurora

28 Août. 2026 • 11:54
0 Internet

Un groupe cybercriminel russophone associé au ransomware Aurora a utilisé l’agent de programmation Cursor pour accélérer...

KO Club

K.O. Club : le créateur de Squid Game prépare un film de science-fiction avec Lee Byung-hun

28 Août. 2026 • 11:15
0 Geekeries

Après avoir marqué Netflix avec Squid Game, Hwang Dong-hyuk revient au cinéma avec un projet de science-fiction...

IA

OpenAI, Google et plus de 100 entreprises appellent à une défense collective contre les cyberattaques par IA

28 Août. 2026 • 9:45
1 Internet

Plus de 100 entreprises issues de l’intelligence artificielle, du cloud, de la cybersécurité et de la finance publient une lettre...

GTA 6 Jason Lucia Voiture

GTA 6 : l’aperçu étendu est disponible gratuitement sur YouTube

28 Août. 2026 • 7:55
0 Jeux vidéo

Après une exclusivité temporaire sur Netflix, l’aperçu étendu de Grand Theft Auto VI (GTA 6) est disponible gratuitement...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Vision Pro : QIX rejoint Retrocade et transforme le classique de Taito en borne d’arcade grandeur nature

Apple Vision Pro : QIX rejoint Retrocade et transforme le classique de Taito en borne d’arcade grandeur nature

28 Aug. 2026 • 12:45

image de l'article Antitrust : le DOJ échoue à bloquer les documents fédéraux réclamés par Apple

Antitrust : le DOJ échoue à bloquer les documents fédéraux réclamés par Apple

28 Aug. 2026 • 11:17

image de l'article Dark Matter : la saison 2 démarre sur Apple TV, toujours avec Joel Edgerton et Jennifer Connelly (1 épisode disponible)

Dark Matter : la saison 2 démarre sur Apple TV, toujours avec Joel Edgerton et Jennifer Connelly (1 épisode disponible)

28 Aug. 2026 • 10:26

image de l'article App Store : Apple change les prix dans quelques pays

App Store : Apple change les prix dans quelques pays

28 Aug. 2026 • 9:06

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site