K.O. Club : le créateur de Squid Game prépare un film de science-fiction avec Lee Byung-hun

Après avoir marqué Netflix avec Squid Game, Hwang Dong-hyuk revient au cinéma avec un projet de science-fiction particulièrement sombre. Baptisé K.O. Club, le long-métrage retrouvera notamment Lee Byung-hun, interprète du Front Man dans la série phénomène. Le tournage doit débuter au début de l’année 2027.

Une jeunesse que les plus riches peuvent acheter

Le titre K.O. Club signifie Killing Oldmen Club. L’histoire se déroulera dans un futur où la technologie permet aux personnes fortunées d’acheter une nouvelle jeunesse. Ce privilège provoque une confrontation directe entre une génération âgée capable de prolonger artificiellement son existence et des jeunes qui considèrent qu’on leur vole leur avenir.

Cette thématique prolonge naturellement certaines préoccupations déjà présentes dans Squid Game, notamment les inégalités sociales, le culte de l’argent et de la violence, ainsi que les rapports de domination. La série s’est achevée avec une troisième et dernière saison diffusée en 2025.

Plusieurs visages familiers du cinéma coréen

Lee Byung-hun partagera l’affiche avec Park Hae-soo, qui incarnait le joueur 218 dans la première saison de Squid Game. Oh Jung-se, Kim So-jin et Cho Yeo-jeong, remarquée dans Parasite, complètent également la distribution.

Ce projet est le premier long-métrage réalisé par Hwang Dong-hyuk depuis environ dix ans. Aucun distributeur n’a encore été annoncé et rien ne confirme à ce stade que Netflix participera au film. Le poids international du réalisateur devrait toutefois attirer rapidement les plateformes et studios, d’autant que Squid Game figurait encore parmi les séries les plus regardées de Netflix en 2025.