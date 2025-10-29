Steven Spielberg et John Williams réunis pour un film sur le thème OVNI

Le légendaire réalisateur Steven Spielberg s’apprête à renouer avec son fidèle compositeur John Williams pour un long-métrage de science-fiction portant sur un phénomène extraterrestre. Le film a déjà une date de sortie, soit le 12 juin 2026. Il s’agit déjà de la 30ème association entre les deux géants hollywoodiens, qui travaillent ensemble depuis près d’un demi-siècle.

Spielberg et John Williams : des décennies de collaboration artistique

Âgé de 93 ans, John Williams n’avait pas caché ses intentions de réduire ses activités après Indiana Jones et le Cadran de la Destinée. Le compositeur de génie projetait tout de même de répondre présent si un film faisait vibrer sa fibre créative. « Une chose que Steven n’est pas, c’est un homme à qui l’on peut dire non. », avait-il révélé, visiblement sous le charme du nouveau projet de Spielberg (Les Dents de la Mer, E.T, Indiana Jones, La Liste de Schindler).

Une intrigue mystérieuse au cœur de l’été 2026

Le long-métrage, actuellement sans titre officiel mettra en scène Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth et d’autres acteurs prestigieux. Le scénario signé David Koepp – scénariste chevronné à l’origine de plusieurs des succès de Spielberg – se fixe pour objectif ambitieux de revisitera le genre OVNI, un genre que Spielberg avait déjà porté au pinacle dans le très beau Rencontre du troisième type. Produit par Amblin Entertainment et distribué par Universal Pictures, le nouveau Spielberg s’annonce évidemment comme l’un des temps forts du calendrier cinématographique de 2026.