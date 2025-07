Gremlins 3 : le script serait terminé et Warner n’attendrait plus que le feu vert de Steven Spielberg

Gremlins 3 est toujours sur les rails. Zach Galligan a passé une tête lors du Comic Con de Manchester, principalement pour préciser que le script de ce troisième opus était entièrement écrit et que Warner Bros. n’attendait plus que le feu vert du legendaire Steven Spielberg (après lecture du script bien entendu). « Après 35 ans, ils ont enfin trouvé un scénario […] » a ainsi déclaré Galligan, ajoutant que « Warner Bros. est apparemment très intéressé pour le produire, il ne manquerait plus que l’approbation de M. Spielberg après lecture. Et cela, on le doit au succès de Beetlejuice Beetlejuice. »

Le troisième volet de Gremlins a tout de l’arlésienne : cela fait plusieurs année que le projet est sur la table, mais il manque à chaque fois une pièce au puzzle pour vraiment pouvoirle démarrer. Pour rappel, le premier film Gremlins est sorti en salles en 1984 et le film de Joe Dante est devenu un classique instantané de la comédie horrifique. Si tant est que Spielberg approuve le script, le film ne pourrait rentrer en production qu’en 2026, ce qui signifie qu’une sortie en salles reste improbable avant 2027… à minima.