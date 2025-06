Warner abandonne tout projet de remake d’Akira… mais d’autres studios seraient déjà intéressés

Après plus de 20 ans de projets avortés et de changements d’équipes créatives, Warner Bros. a officiellement abandonné son projet de remake du film culte Akira. Les droits d’adaptation, acquis en 2002, sont désormais retournés à l’éditeur du manga original, Kodansha. Si l’on en croit les bonnes sources du Hollywood Reporter, plusieurs producteurs et talents se pressent déjà pour relancer une nouvelle adaptation, bien qu’aucun nom de réalisateur ou de studio n’a encore été dévoilé. Pour rappel, Akira est un manga écrit et dessiné par Katsuhiro Ōtomo, une oeuvre majeure et désormais culte qui sera adaptée en film d’animation par Otomo en 1988.

Par le passé, Warner avait envisagé différents réalisateurs, dont Stephen Norrington, Garry Whitta, Jaume Collet-Serra, et plus récemment encore Taika Waititi, qui devait sortir une version en 2021 avant d’être rappelé par ses engagements chez Marvel. Ce retrait offre désormais à Akira une nouvelle opportunité d’atteindre le grand public, à condition de trouver la bonne vision pour adapter ce chef-d’œuvre à une nouvelle génération. A noter qu’un projet de série animée chez Sunrise (studio Gundam) est également en cours, mais ce dernier semble lui aussi englué dans une phase de production qui n’en finit pas.