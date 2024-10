Joker 2 : Warner pourrait perdre jusqu’à 200 millions de dollars à cause de l’échec du film

Cela se confirme : Joker: Folie à deux est un bide monumental. En deuxième semaine, le film a déjà perdu plus de 85% de son audience initiale, du jamais vu chez DC et presque du jamais vu tout court.On est loin, très loin du succès phénoménal du premier film, qui avait dépassé le milliard de dollars de recettes. sur le dernier week-end (sedonc WE d’exploitation pour le film, Joker 2 a péniblement atteint 7 millions de dollars sur le sol américain, loin derrière les 18,9 millions de dollars du film de série B Terrifier 3, les 14 millions de dollars du Wild Robot de Dreamworks, et à quelques encablures des 7,3 millions de dollars de Beetlejuice, Beetlejuice, qui réalise un carton surprise (déjà 422 millions de dollars au box-office). Sur la journée du Lundi 14 octobre, toujours aux États-Unis, Joker 2 n’a même pas franchi la barre du million de dollars !

Le bilan semble un peu moins catastrophique rapporté au plan mondial puisque les recettes du film atteignent 165 millions de dollars. Le film ayant coûté près de 200 millions de dollars, sans tenir compte des frais de marketing (qu sont parfis équivalents aux coûts du film), et l’on comprend que Joker: Folie à deux sera forcément déficitaire à la fin de son exploitation, certains analystes avançant une perte pour Warner de 150 à 200 millions de dollars ! Todd Phillips tenait une franchise en or et pouvait s’appuyer sur l’énorme succès du premier film, un passif totalement liquidé avec ce second opus véritablement cauchemardesque en terme commercial (ce n’est guère mieux concernant les critiques).