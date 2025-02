Warner Bros. diffuse gratuitement une trentaine de films de genre sur YouTube (dont Donjons et Dragons, Critters, etc.)

C’est une sacré surprise : depuis quelques semaines, Warner Bros. Discovery diffuse une trentaine de films de genre sur YouTube, avec de quoi rassasier l’appétit filmique des plus geeks de nos lecteurs. On trouve de tout dans cette liste, du plus grand chef d’œuvre jusqu’au plus triste nanar : Critters 4, Dungeons & Dragons, Return of the Living Dead, Les Mutinés du Bounty, Lionheart, The Science of Sleep, le choix est vaste et devrait même combler les amateurs de curiosités (comme ce Flight of the Living Dead: Outbreak on a Plane au titre totalement improbable). Évidemment, il faut supporter un peu de pub, mais le geste reste notable…



Ce cadeau est d’autant plus surprenant que Warner est actuellement dirigé par un CEO (David Zaslav) pas vraiment réputé pour faire des cadeaux concernant les œuvres sous copyright. C’est à Zaslav que l’on doit la consolidation entre Discovery et WarnerMedia… ou l’annulation du film Batgirl qui était pourtant déjà tourné (mais qui était visiblement d’une médiocrité absolue). A noter que les films sont disponibles via plusieurs chaines différentes qui sont toutes reliées à Warner (pour ceux qui craindraient qu’il s’agisse de diffusion pirate).