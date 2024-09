Squid Game : un trailer pour la saison 2 de la série phénomène

Netflix a lâché du lourd lors de sa Geeked Week. Mais il y a « lourd » et « lourd », et le premier trailer de la saison 2 de la série phénomène Squid Game fait incontestablement partie des annonces les plus massives de cette journée. Pour rappel, la première saison de Squid Game avait cumulé plus de 265 millions d’heures de visionnage, un score proprement hallucinant et qu’aucune autre série Netflix n’est parvenue à égaler depuis. Seong Gi-hun, pourtant vainqueur de ces premiers jeux littéralement mortels, va de nouveau se retrouver embarqué dans des épreuves toutes plus cruelles les unes que les autres. Le trailer de la saison 2 dévoile d’ailleurs certaines de ces épreuves, toujours aussi esthétiques et létales à la fois .



Netflix n’a pas pris de risques : le showrunner et réalisateur de cette seconde saison est toujours Hwang Dong-hyuk, ce dernier étant aussi en charge du scénario de la série. Au vu du trailer, les amateurs de la saison devraient donc se retrouver en terrain connu, mais après tout, pourquoi changer une formule qui a marché à ce point ?