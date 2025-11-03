Windows 11 teste le partage audio sur deux casques/écouteurs en même temps

Microsoft déploie une nouvelle fonctionnalité en test sur Windows 11 permettant de diffuser de l’audio simultanément sur deux paires d’écouteurs, de casques ou d’enceintes sans fil. Idéale pour regarder un film à deux sur un ordinateur portable, cette fonction de partage audio est pour l’instant réservée à certains utilisateurs et appareils.
Cette nouveauté s’appuie sur le standard Bluetooth LE Audio et s’active simplement depuis le menu des paramètres rapides de Windows 11. En intégrant cette technologie, Microsoft rejoint d’autres acteurs du secteur comme Google et Samsung. Google utilise déjà la fonction Auracast (basée sur le Bluetooth LE) pour diffuser de l’audio depuis Android 16, une capacité étendue aux Pixel 8 pour connecter deux casques. Samsung a également intégré cette technologie à ses téléphones depuis le Galaxy S24.
Le partage audio complète une première prise en charge du LE Audio introduite en août par Microsoft, qui visait à améliorer la qualité sonore lors des appels ou des sessions de jeu.
Pour l’instant, le partage audio de Windows 11 est disponible en avant-première pour les membres du programme Windows Insider et sa compatibilité est très limitée. Seuls certains PC Copilot+ peuvent en bénéficier, ainsi que des périphériques audio spécifiques.
Les appareils compatibles au lancement sont :
Microsoft a précisé que la compatibilité sera étendue ultérieurement à d’autres ordinateurs comme les Samsung Galaxy Book5 360 et Galaxy Book5 Pro.
