KultureGeek Matériel et Accessoires DJI dévoile l’Osmo Action 6, une action cam avec ouverture mécanique variable (une première)
Matériel et Accessoires

DJI dévoile l’Osmo Action 6, une action cam avec ouverture mécanique variable (une première)

19 Nov. 2025 • 12:40
0

DJI dévoile officiellement sa toute nouvelle Osmo Action 6, une action-cam ambitieuse qui redéfinit les standards de ce ce type d’appareil. Grâce à ses innovations techniques majeures, ce modèle monte clairement en gamme et devrait séduire les vidéastes et influenceurs adeptes du grand large ainsi que les passionnés d’images extrêmes.

Osmo Action 6 1

Une ouverture mécanique variable, première mondiale

La grande nouveauté de l’Osmo Action 6, c’est son diaphragme mécanique ajustable entre f/2,0 et f/4,0. C’est en fait une grande première dans l’univers des action-cams : cette ouverture variable permet de mieux capturer la lumière en conditions sombres et de maîtriser la profondeur de champ sans recourir à des filtres ND externes. DJI souligne que le mode automatique ajuste l’ouverture selon l’environnement pour offrir des images équilibrées, que ce soit la nuit ou en plein jour.

Osmo Action 6 3

Capteur carré hautes performances

L’appareil embarque un capteur CMOS carré de 1/1,1″, équipé de pixels (fusionnés) de 2,4 µm. Ce format singulier booste la plage dynamique (annoncée jusqu’à 13,5 stops), tout en facilitant le recadrage. Il est possible de filmer en 4K à 120 ips en 4:3, ce qui laisse de la marge pour recadrer en 16:9 ou en vertical selon les usages.

Performance vidéo, stabilisation et ralentis extrêmes

L’Osmo Action 6 propose également l’enregistrement en 10 bits D-Log M, un mode SuperNight pour les scènes très sombres, ainsi que des ralentis jusqu’à 32× en 1080p (équivalent à 960 ips en interpolation). La stabilisation combine les technologies RockSteady 3.0 et 3.0+, HorizonBalancing et HorizonSteady pour garantir un horizon parfaitement stable même en mouvement.

Osmo Action 6

Une solide endurance et des fonctions pratiques

La caméra bénéficie d’une batterie de 1 950 mAh capable d’offrir jusqu’à 4 heures d’autonomie, et se recharge rapidement jusqu’à 80 % en seulement 22 minutes. Elle résiste aussi au froid extrême (jusqu’à -20 °C) et à l’immersion jusqu’à 20 mètres sans boîtier étanche (60 m avec caisson). Un espace de stockage interne de 50 Go permet de filmer sans carte mémoire dès le départ.

Audio, connectivité et robustesse accrue

DJI introduit son écosystème OsmoAudio, qui permet de connecter directement jusqu’à deux micros DJI (Mic 2, Mic 3 ou Mic Mini) sans récepteur. Trois micros intégrés, suppression de bruit du vent et enregistrement stéréo complètent le dispositif. Côté connectivité, on trouve du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1, ainsi qu’un port USB-C 3.1 pour des transferts rapides. Le boîtier est certifié IP68 et conçu pour l’aventure, même dans des environnements extrêmes.

Osmo Action 6 2

La DJI Osmo Action 6 est d’ores et déjà disponible à partir de 379 euros pour le pack standard, ou 479 euros pour un bundle Aventure riche en accessoires (batteries supplémentaires, barre d’extension, boîtier, etc.).

La DJI Osmo Action 6 est disponible à la vente sur le site de DJI.

 

