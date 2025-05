Tarifs douaniers : aux États-Unis, l’Osmo Pocket 3 de DJI passe de 519 à 799 dollars

C’est une illustration parfaite du « coût » inflationniste hors norme lié aux augmentations drastiques des tarifs douaniers américains : la populaire caméra Osmo Pocket 3 de DJI, initialement considéré comme un gadget au rapport qualité-prix inégalé, a subi en quelques semaines deux terribles augmentations de prix sur le territoire américain. En seulement deux mois, le modèle de base est ainsi passé de 519 à 799 dollars, soit une hausse tarifaire de 54 % ! La version « Creator Combo » — incluant des accessoires comme une poignée, une batterie étendue et un micro sans fil — grimpe de 669 à 979 dollars. DJI confirme même sur son site qu’il ne s’agit pas d’une erreur et attribue en grande partie cette flambée aux droits de douane sur les importations chinoises tout en laissant comprendre que d’autres facteurs rentrent en cause. Les prix restent inchangés au Royaume-Uni, en Europe et au Japon, où l’Osmo Pocket 3 continue d’ailleurs de très bien se vendre.

Malgré ces hausses de prix, les caméras et drones de DJI sont en grande partie en rupture de stock aux États-Unis, probablement parce que DJI limite le réassort et aussi à cause de certaines restrictions à l’importation (notamment sur les drones). Pour ne rien arranger, DJI fait face à une pression croissante des autorités américaines avec un risque d’interdiction de vente sur le territoire américain à partir de 2026. En attendant, les acheteurs avertis peuvent trouver de bien meilleures offres à l’étranger — Amazon Allemagne propose actuellement le « Creator Combo » avec livraison gratuite vers les États-Unis, bien que des taxes d’importation supplémentaires s’appliquent là encore.