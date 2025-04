Tarifs douaniers : CMON, géant du jeu de société, licencie et gèle tous ses projets

Les tarifs douaniers mis en place par l’administration Trump sont peut-être en train de littéralement détruire le secteur américain du jeu de société. 90% de la fabrication de ces jeux s’opère en Chine, et évidemment, aucun éditeur n’est en capacité financière de relocaliser la production (et encore moins en un temps record). L’éditeur Final Frontier Games (La Baie des Marchands/Merchant Cove) a fermé boutique il y a quelques semaines, suivi de peu dans la déroute par le vendeur en ligne Boardlandia, sans même parler de la myriade de studios avouant désormais naviguer à vue dans ce contexte très difficile.

Le gros coup de froid nous vient de CMON (Cool Mini or Not), le géant américain du secteur (Zombicide, Marvel United, etc.), qui annonce un plan de licenciement ainsi que le gel de la totalité de ses projets futurs. L’éditeur va concentrer toutes ses forces et ses ressources à la livraison de tous les projets Kickstarters déjà financés, ce qui concerne une douzaine de jeux dont DC Super Heroes United, Zombicide: White Death, A Song of Ice & fire: Tactics, The Dead Keep, etc., la plupart de ces titres ayant été financés à hauteur d’un voire plusieurs millions de dollars. L’éditeur cumulerait en outre des pertes de 2 millions de dollars et a refusé de publier ses derniers résultats, ce qui n’est évidement pas très bon signe.

Dans un long communiqué, CMON incrimine logiquement l’augmentation brutale des tarifs douaniers visant les produits en provenance de Chine (+145% !), mais ne semble pas (encore) être arrivé à un point de panique totale. Il y a de quoi trembler pour les amateurs de (gros) jeux de société : la chute de CMON risquerait d’entrainer un effet de domino probablement cataclysmique pour le secteur du jeu de société aux États-Unis.