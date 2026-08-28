Stripe et Advent renoncent au rachat de PayPal après une offre à 53 milliards de dollars

Le spectaculaire rapprochement entre Stripe et PayPal ne devrait finalement pas avoir lieu. Selon Bloomberg, le spécialiste des paiements Stripe et le fonds Advent International ont abandonné leur projet d’acquisition de PayPal. L’opération, valorisée à plus de 53 milliards de dollars, aurait constitué l’un des plus importants rachats avec effet de levier jamais réalisés dans le secteur technologique.

Une offre de 53 milliards de dollars rejetée par PayPal

Stripe et Advent avaient formulé en juillet une proposition de 60,50 dollars par action, représentant une valorisation supérieure à 53 milliards de dollars. Près de 50 milliards de dollars de financement bancaire auraient déjà été sécurisés. Le conseil d’administration de PayPal jugeait toutefois l’offre insuffisante, alors que des discussions autour d’une proposition améliorée se poursuivaient encore récemment.

Le contexte a depuis évolué. Les derniers résultats financiers de PayPal ont dépassé les attentes et les spéculations autour du rachat ont fortement soutenu son cours de Bourse. L’action avait gagné près de 40 % en quelques semaines, rendant mécaniquement une acquisition plus coûteuse. À l’annonce de l’abandon des négociations, le titre PayPal reculait d’environ 13 % avant l’ouverture de Wall Street.

PayPal tente de relancer son activité sous Enrique Lores

Autrefois valorisé autour de 360 milliards de dollars au sommet de la période Covid-19, PayPal cherche désormais à retrouver une croissance durable face à une concurrence renforcée, notamment celle d’Apple Pay sur iPhone. Le groupe développe d’ailleurs son propre paiement sans contact en Europe et permet déjà d’ajouter ses cartes PayPal et Venmo à Apple Wallet.

Arrivé à la tête de PayPal en mars, le CEO Enrique Lores a engagé une réorganisation autour de trois pôles : le paiement en ligne, les services financiers grand public incluant Venmo, et les paiements associés aux cryptomonnaies. Une fusion aurait notamment permis à Stripe de renforcer son activité auprès des particuliers et de réduire sa dépendance aux réseaux Visa et Mastercard.

Un rachat toujours possible à plus long terme

Stripe, Advent et PayPal n’ont pas commenté officiellement l’abandon des discussions. Bloomberg précise cependant qu’une nouvelle offensive reste encore possible à l’avenir. Pour l’heure, PayPal conserve donc son indépendance et doit désormais démontrer que son redressement peut se poursuivre sans l’appui d’un acquéreur… ce dont ne semblent pas être tout à fait certains nombre d’investisseurs qui ont fait plonger le cours de l’action.