Arkheron ouvre sa bêta cross-play le 25 septembre sur PC, PlayStation et Xbox

Le jeu multijoueur Arkheron organisera une bêta cross-play à partir du 25 septembre 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox. Bonfire Studios a annoncé cette nouvelle phase de test le 27 août pendant la gamescom, en accompagnant la date d’une bande-annonce et de précisions sur les invitations. L’objectif est autant technique que communautaire : réunir les joueurs des trois écosystèmes autour d’un même jeu de combat en équipe, après des essais plus limités.

Arkheron place des groupes de trois concurrents dans une tour inquiétante où l’équipement récupéré en cours de partie transforme progressivement leur style de jeu. Sa caméra isométrique évoque un jeu d’action tactique, mais les rencontres reposent sur des affrontements rapides entre équipes. Le studio veut tester cette formule à une échelle plus large avant de fixer les prochaines étapes du lancement.

Une tour, des reliques et des équipes de trois

Le principe d’Arkheron ne consiste pas à sélectionner une classe complètement figée avant la partie. Les joueurs trouvent des reliques et assemblent des ensembles d’objets, ce qui fait évoluer leurs capacités au fil de l’ascension. Cette construction en direct impose de s’adapter au butin disponible, aux choix des partenaires et à la composition des équipes adverses. Le studio cherche ainsi à rapprocher la nervosité d’un jeu d’arène de la progression improvisée d’un roguelite.

La bêta donnera accès à plusieurs contenus, dont les modes Spires et Ascension. Les présentations précédentes ont montré des affrontements en arène à trois contre trois et des parties pouvant réunir jusqu’à 45 participants. Bonfire devra maintenant vérifier que ces formats restent lisibles lorsque des joueurs à la manette et au clavier partagent les mêmes espaces. La rapidité des visées, des esquives et des activations de capacités rend l’équilibrage des commandes particulièrement sensible.

Min Kim, cofondateur du studio, le directeur du jeu Jeremy Craig et l’artiste senior chargé des personnages Elliot Betancourt ont justement consacré une partie de la présentation aux contrôles sur console. Le cross-play ne vaut que si chaque plateforme conserve une expérience cohérente. Il faudra observer la gestion des aides à la visée, l’accès aux compétences et la précision des déplacements, sans supposer avant le test que toutes les méthodes de contrôle seront strictement équivalentes.

Des invitations par vagues et un compte à relier

L’accès ne sera pas automatiquement ouvert à tout le monde le 25 septembre. Les nouveaux joueurs doivent rejoindre la liste d’attente sur le site officiel. Bonfire Studios enverra ensuite des invitations par vagues et demandera aux participants de choisir leur plateforme au moment d’accepter. Les personnes ayant participé aux précédents tests sont invitées à surveiller leur messagerie ; celles qui possèdent déjà un accès Steam ou Xbox n’auront pas de démarche supplémentaire à effectuer.

Le studio exige la liaison du compte Steam, Xbox ou PlayStation 5 pour attribuer la bonne clé et vérifier la région du magasin. Cette étape est particulièrement importante sur PlayStation 5, où les clés sont liées à une zone géographique. Elle doit aussi limiter l’accumulation de codes par des adresses électroniques jetables. Les participants recevront en outre des invitations supplémentaires pour faire venir des amis, un choix logique pour un jeu bâti autour de petites équipes coordonnées.

Bonfire précise qu’aucun accord de confidentialité ne s’appliquera à cette bêta. Les joueurs pourront donc diffuser leurs parties, publier des vidéos et partager leurs retours. Cette ouverture donnera au public un aperçu plus représentatif que des séquences sélectionnées par le studio, tout en augmentant la pression sur la stabilité des serveurs et l’équilibrage.

Une étape de test, pas encore une date de sortie

L’annonce officielle publiée sur Steam confirme la date et les trois familles de plateformes, mais ne fixe ni la durée exacte de cette phase ni la date de lancement commercial. Aucun prix définitif n’est davantage communiqué. Il serait donc prématuré de traiter le 25 septembre comme une sortie anticipée permanente.

La présence simultanée sur PC, PlayStation 5 et Xbox reste néanmoins un cap important pour un projet compétitif. Alors que Xbox insiste sur l’élargissement de son audience, les jeux multiformats ont intérêt à réunir leur communauté plutôt qu’à la fragmenter. Arkheron aura un mois pour convertir la curiosité née de la gamescom en inscriptions, puis la bêta devra répondre à la vraie question : son ascension improvisée reste-t-elle aussi intéressante quand des dizaines de joueurs et plusieurs types de commandes se rencontrent dans la même tour ?