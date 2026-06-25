Le modèle de cybersécurité Mythos d’Anthropic aurait détecté des vulnérabilités dans plusieurs systèmes informatiques sensibles de l’administration américaine lors d’un exercice contrôlé avec la National Security Agency. L’affaire a rapidement suscité l’inquiétude, certains témoignages laissant entendre que l’IA avait piraté presque tous les réseaux classifiés de l’agence en quelques heures.

Une démonstration encadrée, loin d’une intrusion réelle

Lors d’une audition au Sénat américain, le sénateur Mark Warner a rapporté que Mythos avait accédé à « presque tous les systèmes classifiés » de la NSA « non pas en quelques semaines, mais en quelques heures ». Cette phrase doit toutefois être replacée dans son contexte : l’évaluation se serait déroulée dans un environnement numérique particulièrement fermé et préparé pour les tests.

Selon des responsables fédéraux cités par la presse américaine, le modèle a surtout permis d’identifier rapidement des failles de sécurité. L’IA n’aurait cependant pas exploité ces vulnérabilités pour prendre le contrôle des systèmes testés, ni reproduit le comportement d’un attaquant autonome opérant depuis l’extérieur.

Mythos, une IA conçue pour la cybersécurité

Présenté au printemps par Anthropic dans le cadre du programme Project Glasswing, Mythos est un modèle destiné à repérer des erreurs de code, analyser des logiciels et accélérer la recherche de chemins d’attaque. Son potentiel intéresse autant les équipes de défense informatique que les autorités américaines, qui redoutent que des outils comparables puissent être détournés par des acteurs malveillants.

Une alerte sur les capacités émergentes de l’IA

Ces nouvelles révélations illustrent surtout la vitesse à laquelle les IA spécialisées peuvent assister les experts en cybersécurité. Leur capacité à cartographier des faiblesses techniques peut renforcer les défenses, mais impose aussi de sécuriser davantage les infrastructures critiques.

La controverse autour de Mythos rappelle en outre que les administrations comme les entreprises doivent désormais anticiper de possibles cyberattaques assistées par IA. Comme si les groupes de hackers ne suffisaient pas…