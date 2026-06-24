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OpenAI dévoile Jalapeño, sa première puce IA conçue avec Broadcom

3 min.
24 Juin. 2026 • 18:00
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OpenAI franchit une nouvelle étape dans son indépendance technologique. Le géant de l’IA vient de présenter Jalapeño, son premier processeur d’intelligence artificielle développé sur mesure avec Broadcom. Cette puce, pensée spécifiquement pour l’inférence des grands modèles de langage, doit permettre de répondre plus vite aux requêtes tout en abaissant les coûts énergétiques des services comme ChatGPT et Codex.

Une puce conçue pour faire tourner les modèles d’IA

Contrairement aux accélérateurs généralistes utilisés pour de nombreuses charges de calcul, Jalapeño a été élaborée autour des besoins précis d’OpenAI en matière d’inférence. Cette phase correspond à l’exécution d’un modèle déjà entraîné lorsqu’un utilisateur envoie une requête, génère du texte, analyse une image ou sollicite un agent IA.

OpenAI processeur

OpenAI explique avoir optimisé l’architecture de la puce autour des échanges entre calcul, mémoire et réseau. L’objectif est d’atteindre une efficacité réelle plus proche du potentiel théorique du matériel, en réduisant notamment les déplacements de données, très coûteux en énergie dans les infrastructures d’IA.

Un développement accéléré par les propres modèles d’OpenAI

Le programme aurait atteint l’étape du tape-out, qui précède la fabrication des puces, en seulement neuf mois. OpenAI affirme que ses propres modèles ont participé à certaines phases de conception et d’optimisation. Des exemplaires d’ingénierie sont déjà testés en laboratoire, notamment avec GPT-5.3-Codex-Spark.

Les premiers résultats évoquent des performances par watt « nettement supérieures » aux solutions de référence actuelles, sans que des chiffres détaillés aient encore été publiés. Un rapport technique doit être communiqué dans les prochains mois.

Une stratégie d’infrastructure à très grande échelle

Jalapeño s’inscrit dans le partenariat pluriannuel conclu avec Broadcom pour déployer jusqu’à 10 gigawatts d’accélérateurs IA personnalisés d’ici 2029. « En concevant davantage de notre pile technologique, nous pouvons fournir plus d’intelligence avec une meilleure efficacité », résume Greg Brockman, président et cofondateur d’OpenAI.

OpenAI ne remplacera donc pas instantanément les GPU existants, mais pose ici les bases d’une plateforme matérielle maison destinée à rendre ses modèles plus rapides, plus fiables et potentiellement moins coûteux à utiliser, ce qui est déjà en soi une petite révolution…

SOURCETechcrunch

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