OpenAI s’associe à Broadcom pour les puces IA, après Nvidia et AMD

OpenAI et Broadcom officialisent leur collaboration pour développer une infrastructure d’intelligence artificielle sur mesure. Ce partenariat stratégique, qui porte sur 10 gigawatts, vise à donner à OpenAI les moyens de ses ambitions pour ChatGPT et d’autres usages d’IA. L’annonce a d’ailleurs été saluée par le marché, avec une hausse de 7 % de l’action Broadcom.

Des puces IA personnalisées pour réduire les coûts

L’objectif principal pour OpenAI est de reprendre le contrôle de son infrastructure. En concevant ses propres puces avec Broadcom, l’entreprise derrière ChatGPT entend réduire drastiquement ses coûts de calcul. Selon les estimations du secteur, la construction d’un data center de 1 gigawatt peut coûter près de 50 milliards de dollars, dont une large part est allouée aux processeurs. Cette initiative permettra donc d’optimiser chaque dollar investi dans l’infrastructure.

Cette démarche assure non seulement des gains financiers, mais aussi un avantage technique. Comme l’a souligné Hock Tan, le patron de Broadcom, « si vous fabriquez vos propres puces, vous contrôlez votre destin ». Les systèmes développés conjointement intégreront le calcul, la mémoire et la connectivité réseau sur un stack Ethernet de Broadcom, le tout étant finement ajusté pour les modèles d’IA spécifiques d’OpenAI. Selon Sam Altman, patron d’OpenAI, cette approche intégrée est devenue indispensable : « Ces choses sont devenues si complexes que vous avez besoin de l’ensemble ».

Une ambition démesurée à la hauteur des besoins mondiaux

Ce partenariat de 10 gigawatts s’inscrit dans une frénésie d’acquisitions de puissance de calcul pour OpenAI. Au cours des trois dernières semaines, l’entreprise a sécurisé environ 33 gigawatts au total via des accords avec des géants comme Nvidia, Oracle et AMD. Ces chiffres illustrent la demande explosive en ressources pour entraîner et déployer des modèles toujours plus performants, à l’image du service de création vidéo Sora. La capacité actuelle d’OpenAI, d’un peu plus de 2 gigawatts, paraît déjà limitée face à ses projets.

Pour accélérer ce développement, l’entreprise utilise même ses propres modèles d’IA pour optimiser la conception des nouvelles puces. Greg Brockman, président d’OpenAI, explique que « nous avons pu obtenir des réductions de surface massives ».

L’IA parvient à trouver des optimisations qui n’ont pas été envisagées par l’humain. Pour Sam Altman, ces 10 gigawatts avec Broadcom ne sont qu’un début. Il s’attend à ce que le monde absorbe très rapidement cette nouvelle capacité pour « trouver de nouvelles choses incroyables à en faire ».