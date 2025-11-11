Broadcom dévoile une puce d’IA capable de traduire l’audio en temps réel… sans connexion Internet

Broadcom vient de lever le voile sur qui pourrait bien être une innovation majeure dans le domaine des semi-conducteurs, soit une puce d’intelligence artificielle capable de traduire l’audio en temps réel directement sur l’appareil, et ce sans passer par le cloud. Développée en partenariat avec la société CAMB.AI, cette technologie promet de transformer la façon dont les utilisateurs interagissent avec les contenus numériques, en offrant des traductions instantanées, du doublage vocal et des descriptions audio entièrement localisées.

L’un des principaux atouts de cette puce réside dans sa capacité à préserver la confidentialité des données. En éliminant le recours à une connexion distante, Broadcom réduit considérablement les risques liés à la transmission d’informations personnelles. De plus, le traitement local permet de diminuer la latence et la consommation de bande passante, deux critères essentiels pour les applications en mobilité ou les objets connectés.

Vers une accessibilité universelle et multilingue

Lors d’une impressionnante démonstration, Broadcom a présenté sa puce via une séquence du film Ratatouille durant laquelle l’IA décrivait les scènes et les dialogues dans plusieurs langues tout en affichant les sous-titres correspondants. Cette fonctionnalité ouvre de nouvelles perspectives pour les personnes malvoyantes ou pour le visionnage de contenus multilingues.

Actuellement en phase de test, la puce de Broadcom prendrait en charge plus de 150 langues et pourrait équiper prochainement des téléviseurs, smartphones et assistants vocaux. En parallèle, le groupe poursuit sa collaboration avec OpenAI pour la production de processeurs dédiés à l’intelligence artificielle, confirmant son rôle central dans la prochaine génération de technologies hardware dédiées à l’IA.