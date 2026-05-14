TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Les États-Unis autorisent dix entreprises chinoises à acheter des puces IA Nvidia H200, mais Pékin freine encore
Business Tech

Les États-Unis autorisent dix entreprises chinoises à acheter des puces IA Nvidia H200, mais Pékin freine encore

2 min.
14 Mai. 2026 • 13:15
0

Washington aurait donné son feu vert à une dizaine d’entreprises chinoises pour que ces dernières puissent acheter les puissantes puces IA NVIDIA H200. Selon Reuters, Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com, Lenovo et Foxconn figurent parmi les sociétés ou distributeurs autorisés par le département américain du Commerce. Malgré cette ouverture, aucune livraison n’aurait encore eu lieu… et Pékin serait en grande partie responsable de la situation.

Un feu vert américain très encadré

Chaque client approuvé pourrait acheter jusqu’à 75 000 puces H200, directement auprès de NVIDIA ou via des intermédiaires. Ces processeurs comptent parmi les plus performants du groupe, derrière les B200 de génération Blackwell, toujours soumis à des restrictions plus strictes.

Nvidia puce GH200 1

Le revirement américain est notable. Fin 2025, Washington avait commencé à assouplir l’accès au H200 pour certains clients chinois, après avoir longtemps bloqué les ventes de puces avancées par crainte d’un usage militaire ou stratégique. Les ventes resteraient toutefois assorties de garanties de sécurité et d’un mécanisme permettant aux États-Unis de percevoir une part des revenus liés aux exportations.

La Chine hésite encore

Jensen Huang cherche une issue diplomatique

Le blocage viendrait désormais surtout de Pékin. Les autorités chinoises auraient demandé aux groupes locaux de temporiser, à la fois pour soutenir les puces nationales et par crainte d’éventuelles vulnérabilités cachées dans les composants transitant par le territoire américain.

Jensen Huang, patron de NVIDIA, participe justement au voyage de Donald Trump en Chine, où il espère relancer les discussions avec Xi Jinping. Le CEO alerte depuis des mois sur le risque pour NVIDIA de perdre définitivement un marché chinois autrefois dominé à près de 95 %. Même autorisée par Washington, les ventes de H200 restent donc suspendues à un équilibre géopolitique extrêmement fragile.

SOURCEEngadget

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Nvidia Logo Hors-Sujet

Nvidia et AMD verseront aux États-Unis 15 % de leurs revenus pour certaines puces IA

Nvidia processeur d'IA Hors-Sujet

Nvidia arrête la production de puces H20 suite à un avertissement de Pékin

DeepSeek Logo Business

DeepSeek autorisé à acheter les puces NVIDIA H200 : la Chine accélère dans la course à l’IA

Nvidia puce GH200 Matériel

IA : Donald Trump autorise à nouveau l’exportation des puces Nvidia H200 vers la Chine

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Netflix Logo

Netflix va afficher davantage de publicités aux abonnés

14 Mai. 2026 • 16:51
0 Internet

Netflix change d’échelle sur son offre avec publicité. Le service de streaming affirme désormais compter plus de 250 millions...

Star Wars C-3PO IA

Star Wars : cette tête de C-3PO animée par IA peut tenir une conversation

14 Mai. 2026 • 15:30
0 Geekeries

Les fans de Star Wars qui rêvent d’un droïde bavard sur leur bureau vont sans aucun doute apprécier ce projet. Samuel Potozkin,...

X Twitter Logo Icone

Hausse de prix de l’API de X/Twitter : une start-up française gagne son procès face au réseau social

14 Mai. 2026 • 14:10
0 Internet

Le tribunal des activités économiques de Paris a forcé X/Twitter à revoir fortement à la baisse le prix de son API dans...

Tintin film

Tintin au cinéma : Peter Jackson relance enfin le projet d’une suite avec Spielberg à la production

14 Mai. 2026 • 12:05
0 Geekeries

Quinze ans après Les Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne, Peter Jackson semble prêt à rouvrir le dossier. Le...

Lunettes connectées Samsung

Samsung pourrait lancer ses lunettes connectées dopées à l’IA dès le mois de juillet

14 Mai. 2026 • 10:45
0 Matériel

Samsung préparerait une offensive majeure sur le marché des objets connectés dopés à l’intelligence artificielle....

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPhone 17 Pro est le smartphone le plus rapide à se recharger au global parmi 33 modèles

L’iPhone 17 Pro est le smartphone le plus rapide à se recharger au global parmi 33 modèles

14 May. 2026 • 16:15

image de l'article Liquid Glass : l’interface controversée d’Apple remporte un prestigieux prix de design

Liquid Glass : l’interface controversée d’Apple remporte un prestigieux prix de design

14 May. 2026 • 16:03

image de l'article Formule 1 en streaming : Apple échoue à obtenir les droits dans des pays d’Europe

Formule 1 en streaming : Apple échoue à obtenir les droits dans des pays d’Europe

14 May. 2026 • 15:06

image de l'article iPhone des 20 ans : Apple préparerait déjà une seconde génération d’écran incurvé sans bordure

iPhone des 20 ans : Apple préparerait déjà une seconde génération d’écran incurvé sans bordure

14 May. 2026 • 13:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site