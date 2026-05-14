Le film The Legend of Zelda change encore sa date de sortie

Nintendo annonce un nouveau changement pour la date de sortie de son film The Legend of Zelda. Ce sera pour le 30 avril 2027 dans le monde, ce qui devrait logiquement suggérer une arrivée le 28 avril en France sachant que les films sortent le mercredi chez nous.

Le film Zelda arrivera le 28 avril 2027 au cinéma en France

Au départ, le film The Legend of Zelda devait sortir le 24 mars 2027. Puis Nintendo a annoncé un report au 7 mai de la même année aux États-Unis. Et voilà maintenant que le long-métrage avance sa sortie d’une semaine.

C’est Shigeru Miyamoto, le papa des jeux Mario et Zelda, qui a annoncé la nouvelle via les réseaux sociaux :

C’est Miyamoto. Je tiens à vous informer que la date de sortie mondiale au cinéma du film en prises de vues réelles de The Legend of Zelda a été avancée au 30 avril 2027 au lieu du 7 mai. L’équipe travaille dur pour livrer le film à tout le monde le plus tôt possible. Il reste moins d’un an avant la sortie, alors merci de votre patience.

Il faut savoir que le film sera un gros projet et pourtant, il y a très peu d’informations qui sont connues à ce jour, que ce soit officiellement ou par le biais des fuites. Nous savons que c’est Wes Ball qui est le réalisateur et que le film est produit par Sony Pictures, en collaboration avec Nintendo.

Bo Bragason incarne la Princesse Zelda et Benjamin Evan Ainsworth sera Link. Ce sont les seules informations connues du casting pour le moment. Une vidéo volée du tournage a également suggéré que Dichen Lachman incarnera Impa. Mais cela reste à confirmer. Concernant le scénario, il n’y a aucun détail connu. Nintendo n’a pas encore dévoilé si le film se basera sur un jeu Zelda en particulier ou si ce sera un scénario original.