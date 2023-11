The Legend of Zelda : Ocarina of Time : avec l’Unreal Engine 5 et dans le style Ghibli, c’est sublime

Cela devrait être interdit : le youtubeur RwanLink a recréé avec le moteur Unreal Engine 5 le Castle Town de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, et ce dans le plus pur style Ghibli. On ne tournera pas autour du pot ici : c’est sublime malgré quelques saccades, au point que l’on se verrait bien mettre dans sa « wish list » ce titre… qui n’existe pas.. Cette vision d’artiste du chef d’œuvre de Nintendo a demandé pas moins de 600 heures de travail, mais le résultats est là, et nous donne la forte impression que le style « Ghibli » semble justement parfaitement adapté à la franchise. Outre le personnage de Zelda, les plus avertis reconnaitront des Gorons, des Gerudo, des Hyliens et même le grand méchant du jeu, Ganondorf. Impressionnant aussi, le nombre de PNJs présents dans la scène, qui donnent une impression de vie inédite pour cette zone du jeu.

Malheureusement, il faudra en rester là, à moins que Nintendo ne s’inspire de cette vision pour un prochain Zelda. Et après tout, pourquoi pas ?