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Google a eu un record de recherches au 1er trimestre

3 min.
29 Avr. 2026 • 22:50
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Les résultats financiers d’Alphabet, la maison-mère de Google, du premier trimestre de 2026 donnent à Google un argument qu’il cherchait depuis des mois : relier directement l’intelligence artificielle à la croissance de son activité historique. Sundar Pichai, patron de Google, affirme que le moteur de recherche de Google a atteint un niveau record de requêtes, avec des expériences IA qui « stimulent l’usage ».

Moteur Recherche Google Logo

Le signal le plus stratégique vient du moteur de recherche. Google affirme que les requêtes ont atteint un niveau inédit au premier trimestre, pendant que cette activité a progressé de 19 % en chiffre d’affaires, un résultat que Sundar Pichai rattache explicitement aux fonctions IA déployées dans le moteur. Celles-ci sont disponibles partout, sauf en France.

Google ne met pas seulement le moteur de recherche en avant. Sundar Pichai décrit aussi le trimestre comme « notre plus fort de tous les temps » pour les offres IA grand public, porté par Gemini, alors qu’Alphabet revendique désormais plus de 350 millions d’abonnements payants, avec YouTube Premium et Google One comme principaux moteurs.

Les chiffres d’ensemble donnent du poids à ce discours. Alphabet a eu 109,9 milliards de dollars de chiffre d’affaires consolidés, en hausse de 22 % sur un an, tandis que la branche des services de Google a progressé de 16 % à 89,6 milliards de dollars et que l’activité des abonnements, des plateformes et des appareils a augmenté de 19 %.

Google gagne aussi sur le cloud et les abonnements

Le trimestre ne repose pas uniquement sur le moteur de recherche. Google Cloud a bondi de 63 % sur un an pour atteindre 20 milliards de dollars, ce qui en fait l’autre grand moteur de croissance mis en avant avec le moteur de recherche et Gemini.

Tout cela s’inscrit dans un début d’année très chargé pour Google. Le groupe a multiplié les lancements autour de Gemini, de Chrome et de Gmail, a lancé le Pixel 10A, a annoncé d’importants changements sur le Google Play Store après le contentieux Epic Games et a poursuivi en parallèle son appel après la décision le jugeant monopoliste illégal sur la recherche en ligne.

Les résultats dépassent en tout cas les attentes des analystes, ce qui permet à Google de présenter ce trimestre comme une démonstration plus large : ses investissements IA nourrissent à la fois l’usage, les abonnements et l’infrastructure cloud.

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