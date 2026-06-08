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HBO Max augmente les prix de ses abonnements en France

3 min.
8 Juin. 2026 • 17:36
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Le service de streaming HBO Max a décidé d’augmenter les prix de ses abonnements en France, sachant que cela peut monter jusqu’à 2 euros par mois ou 20 euros par an.

HBO Max Logo

Le prix augmente pour HBO Max

L’abonnement Basic avec pub de HBO Max coûte désormais 6,99 €/mois contre 5,99 €/mois auparavant, soit une hausse d’un euro. Il propose la lecture simultanée sur deux appareils et du Full HD (1080p) pour la qualité vidéo. Pour sa part, l’abonnement Standard passe de 9,99 €/mois à 10,99 €/mois, soit là encore une hausse d’un euro. La différence avec le premier abonnement est qu’il n’y a pas de publicités, qu’il est possible de télécharger jusqu’à 30 contenus pour un visionnage hors ligne et il y a l’accès aux chaînes Warner TV, TCM Cinéma et plus encore.

C’est l’abonnement Premium qui subit la plus grosse hausse de prix, avec un tarif de 15,99 €/mois désormais contre 13,99 €/mois auparavant. Ici, la hausse est de deux euros. L’offre propose la lecture simultanée sur quatre appareils, la 4K pour la vidéo, le Dolby Atmos pour l’audio, jusqu’à 100 téléchargements et l’accès aux chaînes Warner TV, TCM Cinéma et plus encore.

À noter que HBO Max fait partie des quelques services de streaming qui proposent aussi de s’abonner à l’année. L’abonnement Basic avec pub prend 10 euros pour atteindre 69,90 euros, là où l’offre Standard prend 9,10 euros à 109 euros et l’abonnement Premium prend 20 euros pour passer à 139 euros. Pour ce qui est de l’option Eurosport, elle reste à 5 €/mois.

Il y a également le cas des clients de Canal+ qui profitent de HBO Max. En l’état, il n’y a pas de hausse de prix les concernant. Mais peut-être que cela viendra à l’avenir. Ils ont le droit à l’offre Standard.

Malheureusement, plusieurs services de streaming ont récemment augmenté leurs prix. Cela inclut Netflix et Disney+ notamment. Dans le cas de HBO Max, l’annonce de la nouvelle tarification arrive peu de temps avant le début de la saison 3 de la série House of the Dragon.

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