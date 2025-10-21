HBO Max augmente ses prix aux États-Unis (bientôt en France ?)

Il y a encore une hausse de prix pour le service de streaming HBO Max, au point qu’il s’agit de la troisième en trois ans. Cela concerne pour l’instant les États-Unis, mais il faut s’attendre à ce que le changement des tarifs arrive aussi en France et dans le reste de l’Europe.

Une nouvelle hausse de prix pour HBO Max

L’abonnement « Basic avec pub » de HBO Max coûte maintenant 10,99 $/mois, soit une hausse de 1 dollar par rapport à l’offre précédente. Pour l’abonnement annuel, le nouveau prix est de 109,99 $, soit une hausse de 10 dollars. Cette offre propose une qualité Full HD (1080p), l’usage sur deux appareils en simultané et affiche de temps en temps des publicités.

On retrouve ensuite l’abonnement « Standard » qui voit son prix mensuel passer de 16,99 $ à 18,49 $, soit une hausse de 1,50 $. Pour l’abonnement à l’année, le nouveau prix est de 184,99 $, contre 169,99 $ auparavant. Ici, les abonnés ont du 1080p, l’usage sur deux appareils à la fois et jusqu’à 30 téléchargements de films et séries pour un visionnage hors ligne.

Vient enfin l’abonnement Premium qui propose la 4K HDR/Dolby Vision, le Dolby Atmos pour la partie son, l’usage sur quatre appareils en simultané et jusqu’à 100 téléchargements pour un visionnage hors ligne. Le prix est maintenant de 22,99 $/mois, soit une hausse de 2 $. Pour l’abonnement à l’année, le prix passe de 209,99 $ à 229,99 $.

Bientôt de nouveaux tarifs en France ?

Cette hausse de prix pour HBO Max n’est pas vraiment une surprise. Le mois dernier, David Zaslav, patron de Warner Bros Discovery, avait estimé que son service de streaming HBO Max était « largement sous-évalué » et avait clairement fait comprendre qu’une hausse des tarifs allait avoir lieu. Elle est maintenant arrivée.

Comme dit précédemment, cela concerne les États-Unis pour le moment et non la France. Mais il ne faudra pas s’étonner de voir des modifications en Europe d’ici les prochains jours ou semaines.