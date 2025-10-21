TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet HBO Max augmente ses prix aux États-Unis (bientôt en France ?)
Internet

HBO Max augmente ses prix aux États-Unis (bientôt en France ?)

21 Oct. 2025 • 18:08
0

Il y a encore une hausse de prix pour le service de streaming HBO Max, au point qu’il s’agit de la troisième en trois ans. Cela concerne pour l’instant les États-Unis, mais il faut s’attendre à ce que le changement des tarifs arrive aussi en France et dans le reste de l’Europe.

HBO Max Logo

Une nouvelle hausse de prix pour HBO Max

L’abonnement « Basic avec pub » de HBO Max coûte maintenant 10,99 $/mois, soit une hausse de 1 dollar par rapport à l’offre précédente. Pour l’abonnement annuel, le nouveau prix est de 109,99 $, soit une hausse de 10 dollars. Cette offre propose une qualité Full HD (1080p), l’usage sur deux appareils en simultané et affiche de temps en temps des publicités.

On retrouve ensuite l’abonnement « Standard » qui voit son prix mensuel passer de 16,99 $ à 18,49 $, soit une hausse de 1,50 $. Pour l’abonnement à l’année, le nouveau prix est de 184,99 $, contre 169,99 $ auparavant. Ici, les abonnés ont du 1080p, l’usage sur deux appareils à la fois et jusqu’à 30 téléchargements de films et séries pour un visionnage hors ligne.

Vient enfin l’abonnement Premium qui propose la 4K HDR/Dolby Vision, le Dolby Atmos pour la partie son, l’usage sur quatre appareils en simultané et jusqu’à 100 téléchargements pour un visionnage hors ligne. Le prix est maintenant de 22,99 $/mois, soit une hausse de 2 $. Pour l’abonnement à l’année, le prix passe de 209,99 $ à 229,99 $.

Bientôt de nouveaux tarifs en France ?

Cette hausse de prix pour HBO Max n’est pas vraiment une surprise. Le mois dernier, David Zaslav, patron de Warner Bros Discovery, avait estimé que son service de streaming HBO Max était « largement sous-évalué » et avait clairement fait comprendre qu’une hausse des tarifs allait avoir lieu. Elle est maintenant arrivée.

Comme dit précédemment, cela concerne les États-Unis pour le moment et non la France. Mais il ne faudra pas s’étonner de voir des modifications en Europe d’ici les prochains jours ou semaines.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Free Logo

Free Mobile facilite l’installation de l’eSIM sans QR Code

21 Oct. 2025 • 20:36
0 Mobiles / Tablettes

Free Mobile propose une nouvelle méthode pour installer l’eSIM de votre forfait sur votre téléphone, sans la...

ChatGPT Atlas Navigateur Logiciels

ChatGPT Atlas : OpenAI annonce son navigateur Web avec IA

21 Oct. 2025 • 19:38
0
Windows 11 Logo

Windows 11 : Microsoft déploie une mise à jour en urgence après un bug

21 Oct. 2025 • 18:51
0 Actu OS

Microsoft a été contraint de publier un correctif d’urgence pour Windows 11 afin de résoudre un problème critique...

Amazon Employe Carton

Amazon veut remplacer 600 000 employés par des robots

21 Oct. 2025 • 17:00
3 Hors-Sujet

Des documents internes d’Amazon, révélés par le New York Times, détaillent une stratégie d’automatisation...

Yelp new popular

Yelp passe à la vitesse supérieure avec une nouvelle vague d’outils dopés à l’IA

21 Oct. 2025 • 16:30
0 Applications

Yelp accélère sa transformation numérique avec une série de fonctionnalités alimentées par l’intelligence...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Tests MacBook Pro M5 : plus puissant, mais peu de changements

Tests MacBook Pro M5 : plus puissant, mais peu de changements

21 Oct. 2025 • 20:14

image de l'article Apple dépasse Microsoft et devient la 2e entreprise la plus valorisée

Apple dépasse Microsoft et devient la 2e entreprise la plus valorisée

21 Oct. 2025 • 17:41

image de l'article Tests iPad Pro M5 : la nouvelle tablette d’Apple est très puissante

Tests iPad Pro M5 : la nouvelle tablette d’Apple est très puissante

21 Oct. 2025 • 15:57

image de l'article Apple et l’Union européenne s’affrontent à nouveau autour du Digital Markets Act

Apple et l’Union européenne s’affrontent à nouveau autour du Digital Markets Act

21 Oct. 2025 • 14:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site