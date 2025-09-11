HBO Max : le prix de l’abonnement devrait bientôt augmenter

Comment laisser entendre que l’on va certainement augmenter le prix d’un abonnement sans le dire explicitement de façon à éviter le « shitstorm » de rigueur ? David Zaslav, le CEO de Warner Bros. Discovery, a laissé entendre il y a quelques heures que le service de streaming HBO Max « méritait » probablement une augmentation tarifaire. Lors de la conférence Goldman Sachs Communacopia and Technology, ce dernier a insisté sur la valeur des contenus de la plateforme : « Le fait est qu’il s’agit de qualité — et c’est vrai dans l’ensemble de notre entreprise, qu’il s’agisse du cinéma, de la production télévisée ou du streaming — nous pensons que cela nous donne l’opportunité d’augmenter le prix. Nous pensons être largement sous-évalués. ». Actuellement, l’abonnement débute à 9,99 euros par mois la première année puis 14,99 euros/mois par la suite (9,99 dollars aux États-Unis).

Zaslav a également confirmé que HBO Max allait intensifier sa lutte contre le partage de mots de passe. Le service « va commencer à renforcer la pression » sur ce dossier, une promesse qui fait écho aux avertissements déjà lancés lors des résultats financiers de cet été. Warner Bros. Discovery adopte ainsi une double stratégie, combinant hausse potentielle des prix et mesures plus agressives pour limiter le partage de comptes. Une démarche qui rappelle celles déjà engagées par Netflix ou Disney+, et qui traduit la volonté de renforcer la rentabilité d’une plateforme fraîchement rebrandée.