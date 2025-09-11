HBO Max : le prix de l’abonnement devrait bientôt augmenter

Comment laisser entendre que l’on va certainement augmenter le prix d’un abonnement sans le dire explicitement de façon à éviter le « shitstorm » de rigueur ? David Zaslav, le CEO de Warner Bros. Discovery, a laissé entendre il y a quelques heures que le service de streaming HBO Max « méritait » probablement une augmentation tarifaire. Lors de la conférence Goldman Sachs Communacopia and Technology, ce dernier a insisté sur la valeur des contenus de la plateforme : « Le fait est qu’il s’agit de qualité — et c’est vrai dans l’ensemble de notre entreprise, qu’il s’agisse du cinéma, de la production télévisée ou du streaming — nous pensons que cela nous donne l’opportunité d’augmenter le prix. Nous pensons être largement sous-évalués. ». Actuellement, l’abonnement débute à 9,99 euros par mois la première année puis 14,99 euros/mois par la suite (9,99 dollars aux États-Unis).
Zaslav a également confirmé que HBO Max allait intensifier sa lutte contre le partage de mots de passe. Le service « va commencer à renforcer la pression » sur ce dossier, une promesse qui fait écho aux avertissements déjà lancés lors des résultats financiers de cet été. Warner Bros. Discovery adopte ainsi une double stratégie, combinant hausse potentielle des prix et mesures plus agressives pour limiter le partage de comptes. Une démarche qui rappelle celles déjà engagées par Netflix ou Disney+, et qui traduit la volonté de renforcer la rentabilité d’une plateforme fraîchement rebrandée.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Selon le Wall Street Journal, OpenAI et Oracle ont conclu un contrat historique de 300 milliards de dollars sur cinq ans pour l’achat de puissance...
Anthropic améliore Claude, avec son artificielle qui peut maintenant créer et modifier des feuilles de calcul Excel, des documents, des...
Bending Spoons, une entreprise européenne de logiciels, a annoncé le rachat de la plateforme d’hébergement vidéo Vimeo...
Sony a levé le voile sur les jeux qui vont disponibles sur le PlayStation Plus en septembre avec les abonnements Premium et Extra. La liste pour...
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
11 Sep. 2025 • 11:12
11 Sep. 2025 • 9:45
10 Sep. 2025 • 22:36
10 Sep. 2025 • 20:05