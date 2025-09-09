TENDANCES
Matériel et Accessoires

Nvidia dévoile Rubin CPX, un GPU pour les tâches complexes de l’IA

9 Sep. 2025 • 19:48
0

Nvidia marque un nouveau jalon dans le domaine de l’intelligence artificielle avec l’annonce de Rubin CPX, un GPU spécialisé conçu pour les traitements à contexte étendu. Cette nouveauté cible des tâches intensives comme la programmation à grande échelle ou la génération de vidéos par IA.

Nvidia Rubin CPX

Une architecture optimisée pour l’efficacité

Rubin CPX sépare la compréhension d’une requête IA de la génération de la réponse, ce qui accélère l’ensemble du processus selon Nvidia. Ce GPU autonome intègre 128 Go de mémoire GDDR7 et offre des capacités d’attention trois fois plus rapides. Avec une précision NVFP4 à 4 bits, il délivre jusqu’à 30 pétaflops de calcul, répondant aux besoins des applications complexes où les modèles traitent des millions de tokens simultanément.

Intégré à la plateforme Vera Rubin, qui combine les processeurs Vera et les GPU Rubin, le système culmine avec la version full-rack Vera Rubin NVL144 CPX, capable de 8 exaflops de performance pour ce qui est de l’IA. Nvidia met en avant un retour sur investissement attractif : un déploiement de 100 millions de dollars pourrait générer 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires pour les clients.

Le produit s’appuie sur l’ensemble du logiciel de Nvidia, incluant la famille Nemotron. Ces modèles ouverts et multimodaux servent à créer des agents IA d’entreprise, autonomes pour les tâches complexes. Disponibles en versions Nano pour les appareils embarqués, Super pour un seul GPU et Ultra pour les grands data centers, ils renforcent l’attrait de Rubin CPX.

Des entreprises comme Cursor et Runway explorent déjà ce système, témoignant de son potentiel pour des usages professionnels avancés.

Nvidia prévoit une commercialisation de Rubin CPX d’ici la fin 2026. Il n’y a pas encore d’informations sur le prix.

