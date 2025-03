RTX Pro 6000 : Nvidia dévoile sa carte graphique ultra puissante

Nvidia a annoncé aujourd’hui sa nouvelle gamme de cartes graphiques RTX Pro Blackwell, spécialement conçue pour répondre aux besoins des designers, développeurs, scientifiques des données et créatifs professionnels. Cette série inclut plusieurs modèles, dont le modèle haut de gamme RTX Pro 6000 pour les stations de travail, ainsi que des variantes pour ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et serveurs destinés aux datacenters.

De la puissance avec la Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell

Le modèle phare, la RTX Pro 6000, est équipé de 96 Go de mémoire GDDR7 et requiert 600 W, un peu plus que les 575 W de la Nvidia RTX 5090. Ce GPU prend en charge le PCIe Gen 5, le DisplayPort 2.1 et intègre la dernière génération de cœurs RT et Tensor. Conçu pour les stations de travail, il cible principalement les professionnels travaillant dans le développement de jeux vidéo, les charges de travail en IA ou toute tâche nécessitant une grande quantité de VRAM et une puissance de traitement rapide. Nvidia propose également une version Max-Q de la RTX Pro 6000, ainsi qu’une édition serveur pour les datacenters.

Une gamme élargie et de nouvelles technologies pour les portables

Outre le modèle RTX Pro 6000, Nvidia annonce également d’autres versions adaptées aux ordinateurs de bureau et aux ordinateurs portables, notamment les RTX Pro 5000 et RTX Pro 4000. Les modèles pour ordinateurs portables seront disponibles avec jusqu’à 24 Go de VRAM et intégreront les dernières technologies Blackwell Max-Q. Ces GPU devraient offrir une gestion intelligente et continue des performances et de l’efficacité énergétique grâce à l’IA.

Nvidia semble également se préparer à rivaliser avec les puces Strix Halo d’AMD, qui proposent 128 Go de mémoire unifiée partagée entre le processeur (CPU), la puce graphique (GPU) et les moteurs IA. Les versions portables des RTX Pro Blackwell devraient être disponibles dans des appareils de marques comme Dell, HP, Lenovo et Razer d’ici la fin de l’année.

Bien que Nvidia n’ait pas encore communiqué de prix pour le modèle RTX Pro 6000, celui-ci sera disponible dès avril auprès de partenaires comme PNY et TD Synnex, avec une distribution à partir de mai chez des fabricants tels que Dell, HP et Lenovo.