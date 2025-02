RTX 5090 et 5070 Ti : Nvidia reconnaît un défaut de fabrication

Nvidia a confirmé qu’il y a un problème de fabrication avec certains modèles de ses cartes graphiques RTX 5090 et 5070 Ti concernant des unités de rendus (Render Output Units, ROP) manquantes, ce qui a un impact sur les performances.

Un problème de ROP avec les Nvidia RTX 5090 et 5070 Ti

Dans une déclaration à The Verge, Nvidia indique :

Nous avons identifié un problème rare affectant moins de 0,5 % (un demi pour cent) des GPU GeForce RTX 5090 / 5090D et 5070 Ti qui ont un ROP de moins que spécifié. L’impact moyen sur les performances graphiques est de 4 %, sans impact sur les charges de travail d’IA et de calculs. Les clients concernés peuvent contacter le fabricant de la carte pour obtenir un remplacement. L’anomalie de production a été corrigée.

Dans le détail, la RTX 5090 est censée avoir 176 unités de calcul (ROP). Mais TechPowerUp et d’autres personnes ont remarqué que leur carte graphique n’en avait que 168, soit 8 de moins (et non une seule comme Nvidia le suggère). Cela a un impact sur les performances. Le test a montré une baisse de 5,6 % ou 8,4 % selon le GPU testé. Pour la RTX 5070 Ti, les cartes problématiques ont 88 ROP au lieu de 96.

Une unité de rendus (ROP) dans le GPU traite les données des pixels, prenant en charge des tâches telles que la profondeur, la transparence et l’antialiasing, tout en ayant un impact sur les performances globales de la carte graphique. Pour vérifier, il suffit d’utiliser un logiciel comme GPU-Z. Si vous n’avez pas 176 (RTX 5090) ou 96 (RTX 5070 Ti), il faut faire un échange.

Il est certain que le problème avec les RTX 5090 et 5070 Ti peut agacer les propriétaires de ces GPU étant donné les prix. C’est 884 euros pour la RTX 5070 Ti et 2 349 euros pour la RTX 5090. Et encore, il s’agit ici des prix de Nvidia pour le modèle Founders Edition. Cela monte plus haut chez les autres fabricants (MSI, Gigabyte, Asus, PNY, etc). À cela s’ajoute le stock qui est tout petit par rapport à la demande et des problèmes du connecteur du câble d’alimentation qui fond.