RTX 5090 et 5080 : Nvidia parle déjà du rupture de stock au lancement

Les cartes graphiques RTX 5090 et RTX 5080 de Nvidia, deux modèles haut de gamme, seront officiellement commercialisées le 30 janvier. Mais ceux qui veulent un exemplaire, que ce soit pour un PC gaming ou un autre usage (comme l’IA), doivent se préparer mentalement au fait que le stock sera largement inférieur à la demande.

Avec des prix respectifs de 2 349 et 1 179 euros, les RTX 5090 et 5080 se positionnent comme deux des cartes graphiques les plus attendues. Certaines personnes ont déjà commencé à camper devant des magasins dans l’espoir d’obtenir un modèle. Cependant, les difficultés d’approvisionnement risquent de rendre leur acquisition plus complexe.

Nvidia prévient déjà d’un stock limité pour les RTX 5090 et 5080

Le fabricant MSI a expliqué que la production des nouvelles cartes serait affectée par le Nouvel An lunaire, célébré en Chine, retardant ainsi la première vague d’envois. Bien que les stocks se stabilisent progressivement au mois de février, cette pénurie initiale pourrait perturber la disponibilité. D’autres détaillants, tels qu’Overclockers au Royaume-Uni, ont confirmé ces problèmes de stock, en précisant que la RTX 5090 serait particulièrement difficile à obtenir. Le commerçant américain PowerGPU a même affirmé que « le lancement de la RTX 5090 serait le pire en termes de disponibilité ».

De son côté, Nvidia a publié une déclaration indiquant qu’une demande significative était attendue pour les RTX 5090 et 5080, et que des ruptures de stock étaient possibles. « Nous nous attendons à une forte demande pour les GeForce RTX 5090 et 5080, et nous pensons que des ruptures de stock pourraient se produire. Nvidia et ses partenaires expédient chaque jour davantage de stocks aux commerçants pour aider à mettre les GPU entre les mains des joueurs », a précisé l’entreprise.