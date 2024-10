Nvidia bat un nouveau record en bourse

Rien n’arrête plus Nvidia : l’explosion des technologies d’IA a largement profité au fabricant de cartes graphiques, qui produit désormais le plus gros des puces dédiées aux calculs d’IA. Comme on peut s’en douter, les résultats en croissance rapide du fabricant ont aussi un impact sur l’action du groupe : lundi 14 octobre, l’action de Nvidia a clôturé à 138,07 dollars, un record pour l’entreprise, qui correspond à une capitalisation de 3390 milliards de dollars ! Cela reste un peu moins qu’Apple, dont la capitalisation atteint les 3520 milliards de dollars, mais c’est largement suffisant pour distancer Microsoft et ses 3120 milliards de dollars.

Jensen Huang,le charismatique CEO de Nvidia, peut jubiler : son entreprise est la seconde plus grosse capitalisation au monde

Il faut dire que tous les géants de l’industrie passent par les puces de Nvidia : Microsoft, Meta, Google et Amazon s’appuient sur des serveurs équipés des processeurs de Nvidia afin d’alimenter leurs services d’IA (Copilot, Gemini, Meta AI, etc.), une situation de dépendance qui fait mécaniquement les affaires du géant de la carte graphique. Résultat : l’action de Nvidia a augmenté de 180% depuis le début de l’année, et ce n’est sans doute pas fini. L’arrivée des puces Blackwell de dernière génération devrait pousser le fabricant encore plus haut, d’autant que les clients ont déjà passé commande de toute la production future de Blackwell… pour les 12 prochains mois ! De quoi monter encore plus haut dans les résultats financiers, en bourse, et peut-être cette fois devenir pour de bon la première capitalisation mondiale…