Nvidia RTX 5090 : des connecteurs du câble d’alimentation fondent

Certains propriétaires de la nouvelle carte graphique RTX 5090 Founders Edition de Nvidia signalent des cas de connecteurs d’alimentation fondus et d’alimentations endommagées. Ce problème rappelle celui rencontré il y a deux ans avec les cartes RTX 4090, suscitant des inquiétudes quant à la fiabilité des connecteurs d’alimentation haute puissance.

Un problème avec les connecteurs de la RTX 4090

Un utilisateur de Reddit indique qu’il est passé d’une RTX 4090 à une RTX 5090 et a repéré une odeur de brûlé pendant qu’il jouait à Battlefield 5. Ses photos montrent que les dommages concernent à la fois l’extrémité du câble connectée au bloc d’alimentation et celle reliée à la carte graphique. Fait notable, le problème a été observé avec des câbles de plusieurs fabricants, dont MODDIY et FSP, ce qui suggère que l’origine ne serait pas liée à un modèle spécifique.

Le connecteur 12VHPWR, lancé avec les cartes RTX 4000, est conçu pour répondre aux besoins énergétiques croissants des nouvelles générations de GPU. À la suite aux incidents avec la RTX 4090, le PCI-SIG, l’organisme de normalisation, a mis à jour le design avec le connecteur 12V-2×6, doté de broches de détection plus courtes et de terminaux conducteurs plus longs. Bien que Nvidia utilise désormais ce nouveau connecteur sur ses RTX 5000, les câbles 12VHPWR existants restent compatibles.

Nvidia se voulait rassurant…

En janvier, Nvidia a déclaré « ne pas s’attendre » à revoir un problème similaire du produit qui fond avec les RTX 5090 ou 5080, affirmant avoir « apporté des modifications au connecteur pour résoudre le problème à l’époque ». Cependant, la cause exacte des incidents actuels reste incertaine : câbles défectueux, alimentations inadaptées, ou une combinaison des deux. Certains utilisateurs évoquent des broches plus fines sur les connecteurs 12VHPWR, qui pourraient augmenter la résistance et provoquer une surchauffe.

En attendant des clarifications, des fabricants comme Corsair et MSI ont déjà pris des mesures préventives, en colorant les broches de leurs câbles pour indiquer un mauvais positionnement.