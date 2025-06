Snap va lancer Specs, ses lunettes avec réalité augmentée, en 2026

Snap se prépare à lancer en 2026 ses lunettes connectées de réalité augmentée de nouvelle génération, baptisées Specs. Annoncées par Evan Spiegel, le patron de Snap, elles promettent d’être plus compactes, légères et performantes que la paire actuelle, réservée aux développeurs. En devançant Meta de plusieurs mois, Snap compte séduire les amateurs de Snapchat avec une expérience de réalité augmentée innovante.

Un nouveau design et une intégration de l’IA

Les Specs marquent une rupture avec les lunettes Spectacles de cinquième génération de Snap (ci-dessus sur l’image), jugées trop encombrantes. « Les Specs arriveront l’année prochaine, avec un format beaucoup plus compact, un poids nettement réduit et des capacités largement supérieures », a assuré Evan Spiegel lors de l’Augmented World Expo. Contrairement à la paire actuelle, accessible uniquement via un abonnement de 99$/mois pour les développeurs, les Specs viseront le grand public. Leur design, axé sur le confort, éliminera la batterie externe et débutera en noir, avec des éditions spéciales envisagées plus tard.

En outre, l’intelligence artificielle jouera un rôle central. Snap souligne que les interfaces actuelles ne suffisent pas à exploiter tout le potentiel de l’IA. Les Specs intégreront un assistant IA, des jeux multijoueurs et un espace « poste de travail » pour naviguer sur le Web ou diffuser des vidéos. Le dirigeant assure que la société investit dans des lunettes capables de faire ce que les smartphones ne peuvent pas.

Des fonctionnalités grâce à OpenAI et Google

Les Specs s’appuieront sur des modèles IA d’OpenAI et de Google pour offrir des filtres alimentés par l’IA, réagissant en temps réel. Ces lunettes permettront, par exemple :

La traduction instantanée de textes, utile en voyage.

La conversion de devises pour simplifier les achats à l’étranger.

Des suggestions de recettes basées sur le contenu de son réfrigérateur.

Ces fonctionnalités, déjà testées dans la version développeur, enrichiront l’expérience utilisateur en combinant réalité augmentée et intelligence artificielle.

Snap n’a pas révélé le prix des Specs, mais leur lancement grand public en 2026 positionne l’entreprise en avance sur Meta, dont les lunettes Orion sont prévues pour 2027. Face à la concurrence d’Apple et Google, qui investissent également dans les lunettes connectées, Snap mise sur un format léger et des usages pratiques pour se démarquer.