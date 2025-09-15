Snap OS 2.0 : une mise à jour clé avant l’arrivée des Spectacles de 6e génération

Snap a dévoilé il y a quelques heures Snap OS 2.0, la nouvelle version de son système d’exploitation XR qui propulsera la cinquième ainsi que la future sixième génération de ses lunettes connectées Spectacles AR. Attendue pour 2026, cette nouvelle version des Specs marquera une première pour l’entreprise car il s’agira cette fois de cibler directement les consommateurs et non plus seulement les développeurs ou créateurs. Plus légères et plus compactes que le modèle 2024, les prochains modèles de Spectacles pourraient donner à Snap une longueur d’avance sur ses concurrents (soit principalement Meta, Apple, Google et Samsung).

Les lunettes XR Spectacles de 5ème génération

De nouvelles fonctionnalités orientées vers le grand public

Le lancement de Snap OS 2.0 illustre cette ambition. L’OS introduit en effet un navigateur optimisé, un mode Spotlight pour projeter du contenu immersif, une Gallery Lens pour gérer ses vidéos, et même l’intégration du jeu de rythme XR Synth Riders. S’y ajoutent des innovations basées sur l’IA comme la traduction en temps réel ou les Spatial Tips, capables de répondre à des questions contextuelles sur l’environnement. Les Specs pourront aussi désormais remplacer plusieurs écrans physiques grâce à un système personnalisé et contextuel.

Une stratégie audacieuse face à Meta et Apple

Evan Spiegel, CEO de Snap, voit dans les Spectacles une « opportunité commerciale énorme ». Alors que les rivaux misent sur des lunettes connectées à priori plus limitées au plan technologique (Ray-Ban Meta, Google Android XR), Snap prend le pari du tout-AR dès maintenant. Une stratégie risquée, mais qui pourrait transformer ses Specs en un véritable produit du quotidien.