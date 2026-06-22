Vampire : The Masquerade arrive dans Dungeons & Dragons avec une vraie classe de vampire

Deux univers majeurs du jeu de rôle sur table vont bientôt se rencontrer. Vampire : The Masquerade, pilier du World of Darkness, va officiellement faire son entrée dans Dungeons & Dragons grâce à Bound by Blood, un supplément sous licence développé par Ghostfire Gaming pour D&D 5.5e !

Une classe Kindred complète pour D&D 5.5e

Le livre introduira une classe de personnage inspirée des vampires de Vampire : The Masquerade, appelés les Kindred. Contrairement aux options déjà présentes dans D&D, il ne s’agira pas d’une simple malédiction ou d’une lignée comme le dhampir de Van Richten’s Guide to Ravenloft, mais bien d’une classe entièrement jouable.

Les joueurs devront gérer des points de sang, utiliser des Disciplines vampiriques et composer avec la Bête, cette pulsion intérieure qui incarne la faim, la violence et la perte de contrôle. Le supplément promet ainsi de transposer une partie de l’identité mécanique et narrative de Vampire : The Masquerade dans les règles de D&D.

Une aventure Dark Ages pour relier les deux mondes

Bound by Blood comprendra aussi une aventure située dans l’univers médiéval de Dark Ages, une période particulièrement adaptée à l’ambiance heroic fantasy de Dungeons & Dragons. Ghostfire Gaming, déjà connu pour Grim Hollow et ses suppléments sombres pour la cinquième édition, signe ce crossover officiel avec White Wolf et Paradox Interactive.

On nous promet « une classe de vampire complète alimentée par les points de sang, les Disciplines et la Bête toujours tapie à l’intérieur ». Un programme qui devrait séduire les joueurs attirés par les intrigues gothiques et les personnages moins héroïques que les aventuriers traditionnels.

Les précommandes doivent ouvrir en juin, avant une sortie prévue en juillet sur D&D Beyond. Avec ce supplément, Dungeons & Dragons poursuit son ouverture à des univers tiers et offre à Vampire : The Masquerade une nouvelle porte d’entrée vers un public beaucoup, beaucoup plus large.