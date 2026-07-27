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Facebook veut devenir TikTok avec les vidéos dès l’ouverture de l’application

3 min.
27 Juil. 2026 • 15:10
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TikTok a mis seulement trois ans pour atteindre 1 milliard d’utilisateurs, un rythme plus rapide que celui de Facebook à ses débuts. Cette montée en puissance de la plateforme pousse désormais Meta à transformer en profondeur l’expérience de Facebook, au point de devenir un clone de TikTok avec des vidéos en plein écran dès l’ouverture de l’application.

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Facebook veut miser sur les vidéos, comme TikTok

Facebook teste ce qu’il présente comme étant une « expérience réinventée », avec désormais une vidéo en plein écran dès l’ouverture de l’application, un format qui rappelle directement celui popularisé par TikTok. Ce test démarre dans une sélection de pays où la préférence pour le contenu vidéo est déjà marquée, avant un déploiement prévu aux États-Unis en 2027. Meta justifie ce changement par un constat stratégique : la vidéo est devenue l’endroit où se nouent les conversations, où se forment les communautés et où se développe le commerce en ligne.

Ce virage vers la vidéo intervient après une perte de 20 millions d’utilisateurs pour l’ensemble des plateformes de Meta au premier trimestre de 2026. Facebook reste pourtant, pour l’instant, le plus grand réseau social au monde, devant YouTube qui occupe la deuxième place du classement mondial. Mais la progression de TikTok, qui a conquis son milliard d’utilisateurs plus rapidement que Facebook à l’époque, illustre l’ampleur de la pression concurrentielle qui pèse désormais sur le réseau social historique.

Une bataille pour l’attention des utilisateurs

Ce nouveau format vidéo ne constitue pas une initiative isolée. Meta avait déjà lancé les Reels sur Instagram en 2020 pour contrer la montée de TikTok, avant de multiplier les nouveautés destinées à retenir les utilisateurs sur ses plateformes. Il y a quelques jours, le groupe a lancé Seller, une application dédiée à la gestion des performances, des annonces et des messages sur le Facebook Marketplace, ainsi que Forum, une application consacrée aux groupes et conçue sur un modèle proche de Reddit. Facebook a proposé également un badge de vérification gratuit, obtenu par un selfie vidéo, pour renforcer la confiance sur la plateforme.

L’ensemble de ces lancements montre une stratégie cohérente de Meta face à la concurrence de TikTok : diversifier les formats, renforcer la confiance des utilisateurs et replacer la vidéo au centre de l’expérience de Facebook. Le test du format plein écran s’inscrit directement dans cette logique, en misant sur l’attractivité immédiate de la vidéo pour freiner l’érosion de l’audience observée depuis le début de l’année.

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