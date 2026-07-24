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Facebook lance Verified, un badge pour prouver que vous êtes humain

3 min.
24 Juil. 2026 • 19:15
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Un selfie vidéo suffit désormais à prouver qu’un profil Facebook appartient à une vraie personne et non à une intelligence artificielle. Meta a annoncé le lancement de Facebook Verified, un badge de certification entièrement gratuit, distinct de l’abonnement payant Meta Verified.

Facebook Verified Badge

Un selfie vidéo pour vérifier que vous êtes humain

Meta justifie ce lancement par la multiplication des contenus et profils générés par intelligence artificielle, ce qui brouille la frontière entre les interlocuteurs réels et artificiels. L’entreprise veut ainsi permettre à chacun de savoir qu’une vraie personne se trouve de l’autre côté d’un profil, un objectif qui répond directement à cette confusion croissante. Le badge s’affiche sur le profil de l’utilisateur et dans les sections Marketplace, Rencontres et dans les groupes, avec une extension au fil d’actualité pour bientôt.

Le processus de vérification repose sur une manipulation simple : l’utilisateur enregistre une courte vidéo de son visage, que Meta compare ensuite à ses photos de profil existantes pour confirmer la correspondance. L’opération se déroule en quelques minutes, directement dans les paramètres de l’application, sans frais ni document d’identité à fournir. Cela intervient 24 heures après un processus similaire de selfie vidéo chez Google.

Cette vérification reste toutefois soumise à plusieurs conditions strictes. Elle est réservée aux utilisateurs de 18 ans et plus, disposant d’un compte personnel en règle avec les standards communautaires de Meta, notamment ceux interdisant la fraude et les pratiques trompeuses, et sans historique de comportement inauthentique. Les pages et les comptes en mode professionnel restent exclus du dispositif qui se limite strictement aux profils personnels.

Un déploiement progressif

Meta prend soin de distinguer cette nouveauté de son offre existante. Jusqu’à présent, seul l’abonnement payant Meta Verified, facturé plusieurs euros par mois, permettait d’obtenir un badge de certification, en plus d’avantages comme une protection renforcée contre l’usurpation d’identité. Facebook Verified propose un système totalement gratuit et optionnel vers la certification, réservé à l’authentification de l’identité humaine, sans les services associés à l’abonnement payant.

Le lancement s’effectue par vagues, dans des marchés sélectionnés, sans que Meta ne précise ni les pays concernés ni le calendrier d’extension mondiale. Cette prudence dans le déploiement laisse en suspens la question du rythme d’adoption de cette nouvelle mesure de confiance à l’échelle globale.

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