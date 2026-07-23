Google propose la connexion à votre compte avec un selfie vidéo

Google met en place un nouveau moyen de connexion à votre compte : le selfie vidéo. Effectuer quelques mouvements de tête suffit désormais à prouver son identité. Ce geste, simple en apparence, sert à distinguer un visage réel d’un deepfake ou d’une photo statique. Cela vient en complète de la connexion avec mot de passe ou d’autres moyens.
Le principe repose sur une comparaison entre deux vidéos : celle enregistrée lors de la configuration initiale, conservée comme référence, et celle capturée en direct à chaque tentative de connexion. Lors de la configuration, l’utilisateur doit regarder la caméra de son appareil et suivre une série d’instructions à l’écran qui guident des mouvements de tête simples afin de capturer plusieurs angles du visage.
Ce procédé rappelle celui utilisé pour configurer la reconnaissance faciale Face ID sur les iPhone d’Apple, à la différence près qu’il ne nécessite pas de lumière infrarouge additionnelle. Lors de chaque connexion ultérieure, l’utilisateur doit réaliser un nouveau court selfie vidéo en réalisant des mouvements simples afin de prouver que la capture se déroule bien en direct et permettre une comparaison précise avec la vidéo de référence stockée.
Google affirme avoir mis en place plusieurs couches de sécurité pour empêcher les tentatives d’usurpation d’identité à partir de simples photos ou de vidéos générées (deepfake), en complément des pratiques de sécurité standards de l’entreprise destinées à bloquer les connexions suspectes. Le selfie vidéo de référence est enregistré et stocké de manière sécurisée dans le cloud de façon chiffrée, ce qui le rend accessible depuis plusieurs appareils et non limité à celui utilisé lors de l’enregistrement initial.
L’utilisateur conserve la possibilité de supprimer cette vidéo à tout moment depuis son compte. Par défaut, la vidéo enregistrée ne sert qu’à l’authentification, mais Google précise que l’utilisateur peut choisir de la partager pour des finalités supplémentaires, une option qui reste soumise à un consentement explicite.
Google prévoit de proposer progressivement cette fonction auprès des utilisateurs à travers un déploiement mondial en plusieurs phases. Les utilisateurs éligibles peuvent vérifier leur accès à cette option et configurer leur selfie vidéo directement à l’adresse g.co/signin-selfie.
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