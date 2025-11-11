Meta a annoncé la fin des emblématiques boutons « J’aime » (Like) et « Partager » de Facebook pour les sites Web, une mesure qui prendra effet le 10 février 2026. Bien plus qu’une simple mise à jour technique, cette décision acte la fin d’une époque où Facebook régnait en maître sur la manière dont le contenu était découvert et partagé en ligne.

La fin du bouton J’aime de Facebook sur les sites

Lancés en 2010, ces plugins à destination des sites étaient de puissants outils de conquête. Ils ont transformé des millions de sites en satellites de l’écosystème Facebook, permettant à la plateforme de collecter des données et d’étendre son influence bien au-delà de ses propres pages. Pour les éditeurs de contenu, intégrer ces boutons était alors une quasi-obligation car ils représentaient un levier de trafic et de visibilité majeur.

À cette époque, le partage d’un article via le réseau social était le principal moteur de sa diffusion. Chaque clic sur « J’aime » ou « Partager » était une recommandation qui alimentait le fil d’actualité et amplifiait la portée d’un site. Ces outils incarnaient la position centrale et dominante de Facebook sur le Web.

Aujourd’hui, Meta justifie cet abandon en expliquant que ces plugins « reflètent une ère plus ancienne du développement web et leur usage a naturellement décliné ». En d’autres termes, le Web a changé. Facebook n’est plus l’unique porte d’entrée vers l’information et sa place au sein de la stratégie globale de Meta est moins centrale qu’auparavant. De plus, il est désormais rare qu’un site se contente d’une intégration avec un seul réseau social. On retrouve souvent des boutons vers X, Instagram et d’autres plateformes.

Concrètement, les administrateurs de sites n’auront aucune action à entreprendre. Après le 10 février 2026, les boutons restants se dégraderont pour devenir des éléments invisibles.