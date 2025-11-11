TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Meta met fin au bouton « J’aime » de Facebook sur les sites
Internet

Meta met fin au bouton « J’aime » de Facebook sur les sites

11 Nov. 2025 • 18:11
0

Meta a annoncé la fin des emblématiques boutons « J’aime » (Like) et « Partager » de Facebook pour les sites Web, une mesure qui prendra effet le 10 février 2026. Bien plus qu’une simple mise à jour technique, cette décision acte la fin d’une époque où Facebook régnait en maître sur la manière dont le contenu était découvert et partagé en ligne.

Facebook Bouton Jaime

La fin du bouton J’aime de Facebook sur les sites

Lancés en 2010, ces plugins à destination des sites étaient de puissants outils de conquête. Ils ont transformé des millions de sites en satellites de l’écosystème Facebook, permettant à la plateforme de collecter des données et d’étendre son influence bien au-delà de ses propres pages. Pour les éditeurs de contenu, intégrer ces boutons était alors une quasi-obligation car ils représentaient un levier de trafic et de visibilité majeur.

À cette époque, le partage d’un article via le réseau social était le principal moteur de sa diffusion. Chaque clic sur « J’aime » ou « Partager » était une recommandation qui alimentait le fil d’actualité et amplifiait la portée d’un site. Ces outils incarnaient la position centrale et dominante de Facebook sur le Web.

Aujourd’hui, Meta justifie cet abandon en expliquant que ces plugins « reflètent une ère plus ancienne du développement web et leur usage a naturellement décliné ». En d’autres termes, le Web a changé. Facebook n’est plus l’unique porte d’entrée vers l’information et sa place au sein de la stratégie globale de Meta est moins centrale qu’auparavant. De plus, il est désormais rare qu’un site se contente d’une intégration avec un seul réseau social. On retrouve souvent des boutons vers X, Instagram et d’autres plateformes.

Concrètement, les administrateurs de sites n’auront aucune action à entreprendre. Après le 10 février 2026, les boutons restants se dégraderont pour devenir des éléments invisibles.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Ecoles Adolescents Enfants Portables Smartphones Internet

Meta étend le compte « ado » à Facebook et Messenger

Meta AI Logo Internet

Facebook veut accéder à vos photos pour entraîner l’IA de Meta

Meta Facebook Logos Internet

Meta va arrêter les publicités politiques sur Facebook et Instagram en Europe

Meta Logo Internet

DSA : la justice néerlandaise contraint Meta à modifier Facebook et Instagram

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

single day aliexpress 2025 Promos

[Màjx2 – Promo] C’est parti pour Single Day AliExpress : les meilleures offres high-tech pendant 24h

11 Nov. 2025 • 17:30
0
Drapeau Union Europeenne

L’Union européenne prépare une loi pour bannir Huawei et ZTE de ses réseaux 5G

11 Nov. 2025 • 17:30
0 Hors-Sujet

L’Union européenne s’apprête à franchir une nouvelle étape dans la sécurisation de ses infrastructures...

Intelligence Artificielle Robot

Robyn, l’IA empathique conçue par une ancienne médecin de Harvard

11 Nov. 2025 • 16:23
0 Applications

Ancienne membre d’Harvard, la Dr Jenny Shao, a abandonné sa carrière médicale pour lancer Robyn, une application...

6G

Bande 6 GHz : la bataille fait rage en Europe entre le Wi-Fi et la 6G

11 Nov. 2025 • 15:23
0 Mobiles / Tablettes

Une lutte intense se joue actuellement en Europe pour le contrôle de la partie supérieure de la bande de fréquences 6 GHz. Essentielle...

Google Play Store

Android : Google va pénaliser les applications qui ont un impact sur l’autonomie

11 Nov. 2025 • 14:10
1 Applications

Google a décidé de s’attaquer à l’un des problèmes les plus frustrants pour les utilisateurs d’Android : les...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple annonce la disponibilité des SOS d’urgence par satellite dans un nouveau pays

Apple annonce la disponibilité des SOS d’urgence par satellite dans un nouveau pays

11 Nov. 2025 • 17:23

image de l'article Samsung SmartThings sur iPhone ajoute le support de Siri pour les routines

Samsung SmartThings sur iPhone ajoute le support de Siri pour les routines

11 Nov. 2025 • 17:00

image de l'article [Màj – Promo] C’est parti pour Single Day AliExpress : les meilleures offres high-tech pendant 24h

[Màj – Promo] C’est parti pour Single Day AliExpress : les meilleures offres high-tech pendant 24h

11 Nov. 2025 • 16:08

image de l'article L’iPhone 18 Pro n’aurait plus un dos avec deux couleurs

L’iPhone 18 Pro n’aurait plus un dos avec deux couleurs

11 Nov. 2025 • 14:55

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site