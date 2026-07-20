Avengers Doomsday : première bande-annonce pour le prochain Marvel

Marvel Studios passe à la vitesse supérieure. La première véritable bande-annonce d’Avengers: Doomsday vient d’être mise en ligne, donnant enfin un aperçu de l’affrontement titanesque attendu dans les salles à la fin de l’année 2026. La Maison des Idées rassemble cette fois plusieurs générations de super-héros pour un événement qui s’annonce déterminant pour l’avenir du MCU.
Le principal enseignement de ces nouvelles images concerne le retour de Robert Downey Jr. chez Marvel. L’ancien interprète de Tony Stark prête désormais ses traits au redoutable Victor von Doom. La vidéo entretient toutefois soigneusement le mystère autour de son apparence : le personnage demeure essentiellement dissimulé dans l’ombre, tandis que sa voix et son accent latvérien installent une présence menaçante.
Après plusieurs teasers consacrés notamment à Steve Rogers et Thor, cette bande-annonce élargit considérablement le scope. Les Avengers devront composer avec les Quatre Fantastiques, les New Avengers et plusieurs figures emblématiques des X-Men. Marvel prépare ainsi une collision entre différents univers, orchestrée par un adversaire capable de menacer la réalité elle-même.
Joe et Anthony Russo, déjà aux commandes d’Infinity War et d’Endgame, sont de nouveau à la réalisation de ce métrage. Le casting comprend notamment Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Florence Pugh, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Patrick Stewart et Ian McKellen. Chris Evans est également de retour, sans que la nature exacte de son rôle soit encore totalement éclaircie.
Programmé pour le 18 décembre 2026 aux États-Unis, Avengers: Doomsday doit lancer la dernière ligne droite de la Saga du Multivers avant Avengers: Secret Wars. Cette première bande-annonce confirme en tout cas l’ambition de Marvel de retrouver l’ampleur spectaculaire d’Endgame tout en ouvrant une nouvelle ère dominée par l’impitoyable Docteur Fatalis.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...
France Travail expérimente un outil d’intelligence artificielle qui doit automatiser le choix des dossiers à vérifier, une...
Le répit aura été de courte durée pour les consommateurs français. À compter du 1er août 2026, les tarifs...
La Commission européenne frappe fort contre AliExpress. Bruxelles a infligé une amende de 550 millions d’euros à la plateforme...
Paramount Pictures et Activision ont confirmé que le film Call of Duty en préparation s’inscrira dans l’univers Modern Warfare...
20 Jul. 2026 • 16:23
20 Jul. 2026 • 16:11
20 Jul. 2026 • 15:11