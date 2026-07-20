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Avengers Doomsday : première bande-annonce pour le prochain Marvel

2 min.
20 Juil. 2026 • 15:32
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Marvel Studios passe à la vitesse supérieure. La première véritable bande-annonce d’Avengers: Doomsday vient d’être mise en ligne, donnant enfin un aperçu de l’affrontement titanesque attendu dans les salles à la fin de l’année 2026. La Maison des Idées rassemble cette fois plusieurs générations de super-héros pour un événement qui s’annonce déterminant pour l’avenir du MCU.

Robert Downey Jr. fait entendre la voix du Docteur Fatalis

Le principal enseignement de ces nouvelles images concerne le retour de Robert Downey Jr. chez Marvel. L’ancien interprète de Tony Stark prête désormais ses traits au redoutable Victor von Doom. La vidéo entretient toutefois soigneusement le mystère autour de son apparence : le personnage demeure essentiellement dissimulé dans l’ombre, tandis que sa voix et son accent latvérien installent une présence menaçante.

Après plusieurs teasers consacrés notamment à Steve Rogers et Thor, cette bande-annonce élargit considérablement le scope. Les Avengers devront composer avec les Quatre Fantastiques, les New Avengers et plusieurs figures emblématiques des X-Men. Marvel prépare ainsi une collision entre différents univers, orchestrée par un adversaire capable de menacer la réalité elle-même.

Une réunion de super-héros

Joe et Anthony Russo, déjà aux commandes d’Infinity War et d’Endgame, sont de nouveau à la réalisation de ce métrage. Le casting comprend notamment Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Florence Pugh, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Patrick Stewart et Ian McKellen. Chris Evans est également de retour, sans que la nature exacte de son rôle soit encore totalement éclaircie.

Programmé pour le 18 décembre 2026 aux États-Unis, Avengers: Doomsday doit lancer la dernière ligne droite de la Saga du Multivers avant Avengers: Secret Wars. Cette première bande-annonce confirme en tout cas l’ambition de Marvel de retrouver l’ampleur spectaculaire d’Endgame tout en ouvrant une nouvelle ère dominée par l’impitoyable Docteur Fatalis.

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