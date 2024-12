Samsung renforce son investissement dans les robots humanoïdes avec Rainbow Robotics

Alors que 2024 touche à sa fin, Samsung continue de miser sur l’IA et la robotique. Le constructeur a augmenté sa part dans Rainbow Robotics, une entreprise sud-coréenne spécialisée dans les robots collaboratifs (ou « cobots ») et humanoïdes, comme les modèles HUBO. Si les cobots, destinés à effectuer des tâches répétitives dans les usines et les services, représentent une part importante de l’activité de Rainbow Robotics, c’est surtout les robots humanoïdes qui captent particulièrement l’attention de Samsung.

Samsung a porté sa participation dans Rainbow Robotics de 14,7% à 35%, transformant ainsi l’entreprise en une filiale dans ses rapports financiers. « Devenir le principal actionnaire nous permet d’accélérer le développement futur des robots, notamment des robots humanoïdes », ont déclaré les responsables de la société.

Cette prise de participation n’est pas simplement une stratégie pour améliorer la chaîne de production de Samsung. L’entreprise a des ambitions mondiales. Selon ses déclarations, la collaboration avec Rainbow Robotics vise à intégrer des cobots, des manipulateurs mobiles à bras double et des robots mobiles autonomes dans des tâches d’automatisation pour la fabrication et la logistique. Ces robots, grâce à des algorithmes d’IA, peuvent analyser et s’adapter aux données et variables environnementales sur le terrain. Samsung prévoit d’étendre l’utilisation de cette technologie dans ses opérations mondiales.

Le secteur des robots humanoïdes est en plein essor, avec des acteurs comme la start-up Figure qui a levé 500 millions de dollars auprès de Microsoft et OpenAI, et Elon Musk qui affirme que les robots humanoïdes de Tesla pourraient multiplier la valeur de l’entreprise par 43. Samsung ne s’arrête pas là : l’entreprise a également créé un bureau dédié à la robotique du futur, dirigé par Jun-Ho Oh, membre fondateur de Rainbow Robotics.