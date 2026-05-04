Figure AI produit désormais un robot humanoïde par heure dans son usine BotQ

Décidément, l’heure est à la phase de la production de masse pour les robots humanoïdes. La firme américaine Figure AI franchit une étape industrielle majeure en annonçant avoir multiplié par 24 son rythme de production en moins de quatre mois, passant d’un robot par jour à un robot par heure pour son modèle Figure 03 !

BotQ passe à la production de masse

Cette montée en cadence s’appuie sur BotQ, l’usine conçue par Figure AI pour fabriquer ses humanoïdes à plus grande échelle. L’entreprise indique avoir déjà produit plus de 350 robots Figure 03 et démontré le cycle nécessaire à ses objectifs de production : « Nous avons réussi à démontrer le temps de cycle d’un robot par heure nécessaire à nos objectifs de production du Figure 03. »

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Pour y parvenir, Figure AI a mis en place des lignes dédiées aux modules critiques du robot, pilotées par un logiciel interne de gestion de production. Plus de 150 postes de travail connectés seraient désormais utilisés dans cette structure industrielle. Outre cette production de masse, Figure AI dispose aussi d’une unité dédiée à l’entrainement des robots située dans son quartier général : dans ce lieu unique, on peut voir des robots déambuler dans les couloirs ou répéter des gestes précis, le tout donnant l’impression d’être littéralement projeté dans une version réelle de la série Westworld (voir vidéo ci-dessous).

Une course à l’échelle dans les robots humanoïdes

Plus de données pour entraîner l’IA embarquée

La production de centaines de robots permet ainsi Figure AI d’accumuler davantage de données terrain (et plus rapidement) pour améliorer Helix, son système d’intelligence artificielle destiné à piloter les tâches physiques du quotidien.

La société affirme aussi avoir dépassé les 9 000 actionneurs produits, avec plus de dix variantes de composants. Figure AI espère ainsi réduire les coûts, fiabiliser les machines et préparer leur déploiement dans les entreprises… avant d’envisager la vente aux particuliers.