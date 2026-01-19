TENDANCES
Science

Le robot humanoïde NEO commence à apprendre par lui-même via une IA « World Model »

3 min.
19 Jan. 2026 • 15:25
0

La société 1X vient de franchir une étape majeure dans l’apprentissage robotique avec la dernière mise à jour stratégique de son humanoïde NEO. Grâce à un nouveelle IA « World Model » fondée sur la physique et l’analyse vidéo de situations réelles, le robot peut désormais transformer de simples instructions vocales ou textuelles en actions autonomes, et ce même face à des objets ou des situations qu’il n’a jamais rencontrés auparavant.

Un apprentissage basé sur la compréhension du monde réel

Contrairement aux approches traditionnelles reposant sur d’immenses bases d’exemples pré-entraînés, NEO exploite un modèle capable de simuler mentalement ses actions futures. En s’appuyant sur des volumes massifs de vidéos issues d’Internet, puis affinés grâce à des expériences robotiques concrètes, le système anticipe les conséquences de chaque mouvement avant de l’exécuter. Cette capacité de projection rapproche le raisonnement de la machine de celui d’un humain face à une tâche nouvelle.

En dotant ses machines d’une véritable compréhension dynamique du monde, 1X esquisse une nouvelle génération de robots capables d’apprendre, d’anticiper et d’agir avec une autonomie jusqu’ici réservée aux humains.

Cette avancée semble largement corriger les errements de la présentation initiale du robot : 1X annonçait alors que des opérateurs contrôleraient à distance le robot à domicile afin de multiplier les retours d’expériences et d’affiner l’IA. Face au bad buzz et au risque pour la vie privée, 1X a visiblement en partie revu sa copie puisque NEO peut désormais affiner et/ou apprendre de nouvelles interactions en assimilant de « simples » vidéos.

Vers des robots capables d’apprendre sans supervision

Cette évolution marque donc une vraie rupture : en l’état, NEO n’a plus besoin d’opérateurs pour accomplir une mission inédite. Il peut planifier, tester mentalement, ajuster sa stratégie et agir de manière autonome. Selon 1X, cette avancée constitue la première brique d’un robot capable de collecter lui-même ses propres données pour s’améliorer continuellement, sans dépendre d’ingénierie manuelle ou de scénarios prédéfinis. Cette nouvelle méthode d’apprentissage sera t-elle déjà implémentée dans les robots qui seront vendus cette année aux particuliers ? 1X n’est pas encore très clair sur ce point.

À terme, ce type de technologie pourrait transformer l’usage des robots dans l’assistance domestique, l’industrie ou la santé, en donnant à ces machines un niveau d’adaptabilité inédit.

Signaler une erreur dans le texte

