Phantom MK-1 : le robot humanoïde taillé pour faire la guerre

Conçu par la société Foundation, le Phantom MK-1 marque un tournant dans la technologie robotique militaire. Présenté comme le premier robot humanoïde bipède destiné au combat, le MK-1 affiche une ambition démesurée, soit devenir le « plus rapide, le plus puissant et le plus meurtrier » de sa catégorie. Haut de 1,75 mètre pour 79 kilos, ce colosse mécanique peut transporter jusqu’à 20 kg de charge utile. Son design sombre et profilé évoque directement les droïdes de combat du film Terminator, ce qui ne le rend pas vraiment plus sympathique.

Un robot semi-autonome au service des armées

Contrairement aux redoutés robots tueurs autonomes, le Phantom MK-1 reste semi-autonome. Son intelligence artificielle lui permet de se déplacer, d’éviter les obstacles et de s’adapter à son environnement, mais la décision de tirer reste toujours entre les mains d’un opérateur humain équipé d’un casque de réalité virtuelle. Foundation a aussi choisi d’intégrer uniquement des caméras — sans LiDAR — afin d’alléger le système et d’accroître la fiabilité du traitement visuel.

Le robot utilise des actionneurs cycloïdes développés en interne, ce qui lui assure des mouvements puissants et silencieux. Quant à ses mains mécaniques enveloppées de gants, ces dernières devraient bientôt être remplacées par des modèles plus précis et robustes. Pour l’instant, les démonstrations publiques du Phantom MK-1 se limitent à des tâches logistiques ou de manutention.

Une armée de robots dès 2026 ?

Foundation prévoit déjà la production de 10 000 unités dès l’année prochaine, avec l’ambition de fournir les forces armées et, à terme, de participer à des missions spatiales, notamment sur Mars. Si ce projet voit le jour, le Phantom MK-1 pourrait inaugurer une nouvelle ère : celle d’une guerre mécanisée où les machines, plutôt que les humains, se tiendront en première ligne. Une perspective à la fois fascinante et inquiétante, et qui pose plus que jamais la question de la place de l’intelligence artificielle dans les conflits du futur.