Après BMW, Renault teste à son tour un robot humanoïde dans ses usines

La startup française Wandercraft déploie depuis peu son tout dernier robot humanoïde, le Calvin‑40, sur une ligne industrielle du Renault Group. Fruit d’une collaboration stratégique signée début juin 2025, le Calvin-40 doit permettre à terme de redéfinir l’automatisation dans un contexte manufacturier exigeant, et alors même que de nombreuses lignes de montages automobiles sont déjà robotisées (robots industriels se présentant le plus souvent sous la forme d’énormes bras mécanisés et spécialisés). Le temps est aux « robots-ouvriers » : Il y a quelques semaines, on apprenait que BMW utilisait un robot humanoïde sur l’une de ses chaines de montage, ce dernier participant réellement à la production (pour des tâches extrêmement simples cependant).

Un humanoïde « made in France » pour la production automobile

Conçu pour répondre à des tâches pénibles ou ergonomiquement « critiques », le Calvin-40 est pilotable grâce à un système de commande vocale et s’appuie sur une plateforme pensée initialement pour les exosquelettes médicaux. Le robot sans tête peut ainsi soulager les opérateurs sur des opérations de manutention lourde, de positionnement ou d’assemblage répétitif. A noter que le numéro « 40 » fait référence aux 40 jours de développement de cette version, bâtie sur plus de 12 ans d’expérience robotique chez Wandercraft.

Objectifs : ergonomie, productivité et souveraineté industrielle

Pour Renault Group, l’arrivée du Calvin-40 marque un double objectif, soit améliorer les conditions de travail des salariés tout en gagnant en efficacité et en compétitivité. Le robot est déployé dans le cadre d’une stratégie « design-to-cost » visant à produire des robots à grande échelle avec des coûts maîtrisés. Au-delà des contraintes de production, cette initiative contribue à renforcer la souveraineté technologique française et européenne vis-à-vis des géants internationaux de la robotique (Boston Dynamics, Unitree, etc.). Reste désormais à évaluer les premiers retours en conditions réelles afin de préparer, peut-être, l’arrivée massive des robots humanoïdes dans les usines… et espérons le aussi d’évaluer l’impact de ces nouvelles machines sur le marché du travail et sur les postes déjà occupés par des ouvriers en chair et en os.