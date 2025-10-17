Figure, le robot humanoïde dopé à l’IA, monte désormais des voitures BMW… sur une vraie ligne de montage

Depuis plus de cinq mois, un robot humanoïde baptisé Figure travaille côte à côte avec des humains sur une ligne d’assemblage BMW située aux États-Unis. Ce n’est ni un test ni une démonstration de laboratoire : le robot participe réellement à la production automobile, et ce à la cadence – sans pause – d’une dizaine d’heures par jour ! Conçu par la startup californienne Figure AI, ce robot humanoïde d’1,70 mètre est alimenté par un puissant modèle d’intelligence artificielle développé en collaboration avec OpenAI. Capable d’apprendre des gestes complexes et de s’adapter à un environnement industriel, Figure symbolise un tournant dans la robotique industrielle, celui du passage à la réalité industrielle.

Un vrai ouvrier augmenté par l’IA

Grâce à sa combinaison d’IA générative et de perception visuelle avancée, Figure comprend les consignes, identifie les outils, et ajuste ses mouvements en temps réel… avec un taux d’erreur quasi nul. Plus fort encore, il n’est désormais plus nécessaire de reprogrammer le robot pour chaque tâche. « Nous voulons des robots capables d’apprendre comme les humains », expliquait Brett Adcock, CEO de Figure AI. Sur les lignes BMW, le robot Figure participe ainsi à des opérations d’assemblage, de manutention et de contrôle qualité, tout en collaborant avec les opérateurs humains.

Cette intégration concrète d’un robot humanoïde dans une usine automobile marque un jalon historique pour l’industrie. En automatisant les tâches pénibles et répétitives, Figure ouvre la voie à une nouvelle ère de production intelligente, où l’homme et la machine coopèreront de manière fluide (où, pour les plus pessimistes, l’homme sera carrément éjecté du processus de production). Si cet essai grandeur nature est un succès, BMW pourrait étendre son déploiement à d’autres sites, transformant ainsi en profondeur le visage des usines du futur.