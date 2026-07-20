NASA : la sonde Psyche dévoile un superbe timelapse de son survol de Mars

La NASA a partagé une séquence spectaculaire réalisée par la sonde Psyche lors de son passage près de Mars. Le vaisseau, en route vers l’astéroïde métallique qui porte le même nom, a profité en mai d’une assistance gravitationnelle de la planète rouge pour ajuster sa trajectoire et gagner de la vitesse sans consommer inutilement son carburant.

Des milliers d’images de Mars assemblées en vidéo

La séquence publiée par l’agence spatiale américaine compile des milliers d’images capturées par l’imageur multispectral de Psyche. On y voit d’abord Mars sous la forme d’un fin croissant, puis des détails de sa surface lors de l’approche, avant une vue plus large montrant notamment la calotte glacée du pôle sud au moment de l’éloignement.

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La sonde avait commencé son approche le 2 mai avant de passer au plus près de Mars le 15 mai 2026, à environ 4 600 kilomètres de la surface. Cette manœuvre, déjà détaillée lors du survol de Mars par Psyche, constitue une étape clé vers son objectif final.

Un test grandeur nature avant l’astéroïde Psyche

Pour les équipes scientifiques, ces images ne sont pas seulement spectaculaires : Jim Bell, responsable de l’instrument d’imagerie à l’Arizona State University, indique que « l’imageur a fonctionné brillamment, offrant des vues rarement observées de la planète rouge ». Ce dernier précise aussi que ce passage a permis de tester l’étalonnage, la sensibilité à la lumière diffusée et même la détection de Phobos et Deimos.

Rendez-vous avec un monde métallique en 2029

Ces observations serviront de répétition avant l’arrivée de Psyche autour de l’astéroïde éponyme en 2029. La mission devra alors déterminer si cet objet riche en métaux correspond aux restes du noyau d’une ancienne protoplanète, une hypothèse majeure pour comprendre la formation du système solaire.