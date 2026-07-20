TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science NASA : la sonde Psyche dévoile un superbe timelapse de son survol de Mars
Science

NASA : la sonde Psyche dévoile un superbe timelapse de son survol de Mars

2 min.
20 Juil. 2026 • 12:40
0

La NASA a partagé une séquence spectaculaire réalisée par la sonde Psyche lors de son passage près de Mars. Le vaisseau, en route vers l’astéroïde métallique qui porte le même nom, a profité en mai d’une assistance gravitationnelle de la planète rouge pour ajuster sa trajectoire et gagner de la vitesse sans consommer inutilement son carburant.

Des milliers d’images de Mars assemblées en vidéo

La séquence publiée par l’agence spatiale américaine compile des milliers d’images capturées par l’imageur multispectral de Psyche. On y voit d’abord Mars sous la forme d’un fin croissant, puis des détails de sa surface lors de l’approche, avant une vue plus large montrant notamment la calotte glacée du pôle sud au moment de l’éloignement.

La sonde avait commencé son approche le 2 mai avant de passer au plus près de Mars le 15 mai 2026, à environ 4 600 kilomètres de la surface. Cette manœuvre, déjà détaillée lors du survol de Mars par Psyche, constitue une étape clé vers son objectif final.

Un test grandeur nature avant l’astéroïde Psyche

Pour les équipes scientifiques, ces images ne sont pas seulement spectaculaires : Jim Bell, responsable de l’instrument d’imagerie à l’Arizona State University, indique que « l’imageur a fonctionné brillamment, offrant des vues rarement observées de la planète rouge ». Ce dernier précise aussi que ce passage a permis de tester l’étalonnage, la sensibilité à la lumière diffusée et même la détection de Phobos et Deimos.

Rendez-vous avec un monde métallique en 2029

Ces observations serviront de répétition avant l’arrivée de Psyche autour de l’astéroïde éponyme en 2029. La mission devra alors déterminer si cet objet riche en métaux correspond aux restes du noyau d’une ancienne protoplanète, une hypothèse majeure pour comprendre la formation du système solaire.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Nasa Psyche Science

NASA : la sonde Psyche frôle Mars pour filer vers un mystérieux astéroïde métallique

Sonde Van Allen Science

La sonde Van Allen Probe A de la NASA va rentrer dans l’atmosphère de façon non contrôlée

Systemesolaire_voyager1_02 Science

Voyager 1 perd un nouvel instrument scientifique, mais la NASA refuse d’abandonner sa sonde mythique

Perseverance Rover Science

La NASA confie le trajet de Perseverance à une IA, une première sur Mars

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

soldes

🔥 [#Soldes] Les promos High-Tech du 20 juillet

20 Juil. 2026 • 17:58
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

France Travail Logo

France Travail teste une IA qui traque les chômeurs et vérifie s’ils cherchent un emploi

20 Juil. 2026 • 17:50
1 Internet

France Travail expérimente un outil d’intelligence artificielle qui doit automatiser le choix des dossiers à vérifier, une...

augmentation tarif electrecite

Prix de l’électricité : le tarif réglementé augmentera de 2,5 % au 1er août 2026

20 Juil. 2026 • 16:51
1 Energie

Le répit aura été de courte durée pour les consommateurs français. À compter du 1er août 2026, les tarifs...

Aliexpress

DSA : AliExpress condamné à une amende de 550 millions d’euros par l’Europe

20 Juil. 2026 • 16:44
0 Internet

La Commission européenne frappe fort contre AliExpress. Bruxelles a infligé une amende de 550 millions d’euros à la plateforme...

Avengers Doomsday

Avengers Doomsday : première bande-annonce pour le prochain Marvel

20 Juil. 2026 • 15:32
0 Geekeries

Marvel Studios passe à la vitesse supérieure. La première véritable bande-annonce d’Avengers: Doomsday vient...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’app Apple Sports se met à jour avec de nouveaux championnats de football

L’app Apple Sports se met à jour avec de nouveaux championnats de football

20 Jul. 2026 • 16:23

image de l'article macOS 27 cache un menu pour Siri AI en sélectionnant du texte

macOS 27 cache un menu pour Siri AI en sélectionnant du texte

20 Jul. 2026 • 16:11

image de l'article Les faux livres générés par IA inondent Apple Books et Amazon

Les faux livres générés par IA inondent Apple Books et Amazon

20 Jul. 2026 • 15:11

image de l'article TSMC : le géant taïwanais s’est replacé dans la course à l’IA… en partie grâce à Apple

TSMC : le géant taïwanais s’est replacé dans la course à l’IA… en partie grâce à Apple

20 Jul. 2026 • 13:25

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site